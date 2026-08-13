Tuberkuloosijuhtumite harvenemine toob Eesti vaktsineerimiskavva muudatuse

Eesti on jõudnud madala tuberkuloosihaigestumusega riikide hulka ja seetõttu alustas sotsiaalministeerium ettevalmistusi, et asendada tulevikus senine kõigi laste tuberkuloosi vastu vaktsineerimine valikulise kaitsesüstimisega.

Praegu kehtiv immuniseerimiskava näeb ette, et kõik vastsündinud saavad ühe kuni viie päeva vanuselt tuberkuloosivastase vaktsiini.

Tänavu juunis tegi immunoprofülaktika ekspertkomisjon aga otsuse, et toetab selektiivsele tuberkuloosivastasele vaktsineerimisele ülemineku ettevalmistamise alustamist.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõunik Maia-Triin Kanarbik ütles ERR-ile, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab kõrge tuberkuloosi esmahaigestumusega riikides vaktsineerida kõiki vastsündinuid, kuid madala tuberkuloosi esmahaigestumusega riikides võib vaktsineerimist piirata kindlate riskirühmadega.

"Eesti on jõudnud madala tuberkuloosihaigestumusega riikide hulka ning haigestumus on siin järjepidevalt vähenenud," tõdes Kanarbik.

Ta lisas, et mitmes Euroopa riigis, näiteks Soomes ja Rootsis, on edukalt mindud üle kõikide väikelaste tuberkuloosivastaselt vaktsineerimiselt riskirühmapõhisele vaktsineerimisele ning nende kogemuse põhjal ei ole see muudatus laste haigestumist suurendanud.

Sotsiaalministeeriumi ametnike kirjavahetusest on läbi käinud info, et Eestis ei peeta muudatuse jõustumist tõenäoliseks enne 2028. aastat.

Üleminek uuele süsteemile on Kanarbiku sõnul keeruline protsess ja selle ettevalmistus eeldab põhjalikku tööd. Näiteks tuleb kindlaks määrata, kes kuuluvad riskirühmadesse, tagada tuleb sujuv korraldus, juhiste uuendamine ning tervishoiutöötajaid tuleb koolitada. Arutelud ekspertide vahel on alles ees ja seetõttu pidas ta keeruliseks ennustada, millal universaalne vaktsineerimine lõpeb.

Seni soovitab sotsiaalministeerium kõigil lapsevanematel jätkuvalt lapsi tuberkuloosi vastu vaktsineerida.

"Kuigi tuberkuloosi haigestumine on Eestis langenud, püsib ravimresistentsete juhtude osakaal kõrge, moodustades ligi 20 protsenti kõigist kopsutuberkuloosi juhtudest," põhjendas Kanarbik.

Tuberkuloosi haigestumise kohta peab Eestis arvet tervise arengu instituut (TAI), mille andmetel on tuberkuloosi esmasjuhte selle aasta esimese kuue kuu jooksul olnud 28. Alla 14-aastaseid pole esmadiagnoositute hulgas olnud.

Kui arvestada nii esmas- kui ka korduvhaigestumisi, siis haigestus eelmisel aastal 86 ning 2024. aastal 88 inimest. Veel 2011. aastal oli haigestunuid 316.

2025. aasta seisuga oli vastsündinute tuberkuloosivaktsiiniga hõlmatus terviseameti andmetel 87,6 protsenti.