Pekingi uusaastapidustusi segas saastunud õhk

Hiina valitsuse teatel on õhukvaliteet Pekingis viimastel aastatel siiski paranenud, seda kinnitavad ka linlased ise.

Ametlike mõõtmistulemuste kohaselt sisaldas Pekingi õhk Hiina uusaasta teisel pühal 239 mikrogrammi saasteosakesi kuupmeetri kohta. Linnaelanikele ütlevad arvandmed vähe, et aga õhk on saastunud, tajusid nad omal nahalgi.

"Õhk on kohutav! Uusaasta algus sellise ilmaga on veidi masendav," rääkis Pekingi elanik Katie Li.

Hiina müüri Pekingi lähedast lõiku oli pühade puhul külastama tulnud umbes 5000 huvilist. Paljud neist kurtsid saastest tingitud halva nähtavuse üle. Samas tõdeti, et ehkki müüril jalutamiseks sattus õhusaaste mõttes halb päev olema, on suduseid päevi varasema ajaga võrreldes hoopis vähem.

Ka pekinglased ise kinnitavad, et paarkümmend aastat tagasi oli lugu sootuks hullem.

"Õhk ei ole hea, kuid siiski on see palju parem, kui siis, kui ma olin veel väike. Tollal oli õhk väga saastunud iga päev," sõnas Gong Shengqian.

"Minu arust on see täiesti normaalne, sest õhku mõjutab ilm. Kui homme sajab vihma või lund, on õhk juba parem ja paari päeva pärast, kui tõuseb tuul, puhub see saaste hoopis ära," märkis Pekingi elanik Rackel Zhou.

Pekingi viimase õhukvaliteedi uuringu kohaselt oli linnas mullu 276 hea õhukvaliteediga päeva, veel tunamullu oli selliseid päevi kõigest 19. Pole küll teada, kui suur osa on siin koroonapandeemiast tingitud ajutisel efektil ning kui suurel määral on õhukvaliteet püsivalt paranenud.