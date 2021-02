Hiina kaalub haruldaste muldmetallide ekspordi piiramist

Hiina valitsus kaalub haruldaste muldmetallide ekspordi piiramist. Need metallid on USA sõjalennukite ja muude keerukate relvade tootmisel üliolulised.

Hiina tööstus- ja infotehnoloogiaministeerium tegi eelmisel kuul ettepaneku koostada haruldaste muldmetallide eksportimise kontrollimise eelnõu, teatas Financial Times.

"Valitsusametnikud küsisid meilt, kui halvasti võib ekspordi piiramine mõjutada USA ja Euroopa ettevõtteid, sealhulgas kaitsetööstust," teatasid Hiina muldmetallide tööstuse juhid. Kohalikud muldmetallide tööstuse juhid lisasid, et Peking soovis teada saada, kui kiiresti leiab USA alternatiivsed muldmetallide allikad.

"Valitsus soovib teada, kas USA-l tekiks probleeme F-35 hävitajate valmistamisega, kui Hiina kehtestab ekspordikeelu," ütles tundmatuks soovinud jääda Hiina valitsuse nõunik.

Sellised kaasaegsed USA hävituslennukid nagu F-35 vajavad hädasti muldmetalle. USA kongressi uurimisaruandes leiti, et iga F-35 hävitaja vajab 417 kilogrammi ulatuses muldmetalle.

Mitmed Hiina ametnikud samas kardavad, et muldmetallide ekspordi piiramine võib Pekingi konkurente motiveerida arendama iseseisvat tootmisvõimsust.

"Ekspordikontroll on kahe teraga mõõk, mida tuleb rakendada väga ettevaatlikult," ütles Hiina valitsuse analüütik Zhang Rui.

Hiina kontrollib nelja viiendikku ülemaailmsest haruldaste muldmetallide rafineerimisvõimsusest. USA-s kaevandatud maak tuleb saata Hiinasse, kuna ameeriklastel pole veel oma rafineerimisvõimet.

"Hiina tugevus muldmetallide rafineerimisel on seotud rohkem kõrgema reostustaluvusega, mitte tehnoloogilise üleolekuga," teatasid muldmetallide tööstuse eksperdid.

Viimastel kuudel on Pentagon sõlminud lepingud Ameerika ja Austraalia kaevandusfirmadega, et suurendada nende muldmetallide rafineerimisvõimet.

Haruldased muldmetallid on kesksel kohal samuti nutitelefonide, elektrisõidukite ja tuuleturbiinide tootmisel.

USA ja Hiina suhted on juba aastaid halvenenud, üha rohkem on hoogustumas kahe riigi vaheline tehnoloogiasõda. Trumpi administratsioon üritas Hiina ettevõtetel takistada tundliku USA tehnoloogia ostmist. Bideni valitsus on lubanud jätkata eelneva administratsiooni karmi poliitikat Hiina suhtes.