Kataloonias on pühapäeval piirkondlikud valimised, kus arvamusküsitlused prognoosivad võitu sotsialistidele.

Viimased arvamusküsitlused näitavad väikest edumaad sotsialistidele, kes ei poolda Kataloonia iseseisvumist, aga peavad vajalikuks osapoolte dialoogi. Regionaalvalitsuse moodustamiseks oleks neil vaja aga teiste erakondade tuge.

Iseseisvumismeelsed erakonnad allkirjastasid kolmapäeval kokkuleppe, et nad sotsialistidega ühist valitsust ei moodusta. Juba neljapäeval teatas aga erakonna Üheskoos Kataloonia Eest presidendikandidaat Laura Borras teledebatis, et on valmis sotsialistidega koalitsiooni minema.

Üheskoos Kataloonia Eest juht on endine Kataloonia president Carles Puigdemont.

Borras ütles, et nende erakonna poolt hääletamine on ainus võimalus vältida kolmeparteilist vasakpoolset koalitsiooni.

Viirusekriisi tõttu on kirja teel hääletamine peaaegu kolmekordistunud, aga üldiselt ennustatakse vähest osavõttu, kuna inimesed hoiavad nakkusehirmus valimisjaoskondadest eemale.