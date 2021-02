Moskvas moodustasid naised toetusketi Julia Navalnajale

Ketiga toetati ka Navalnõi lähimat kaastöötajat Ljubov Sobolit, kes viibib koduarestis, ja teisi naistest poliitvange, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samasugused inimketid moodustati ka Peterburis ja teistes Venemaa suuremates linnades. Politsei ilmus protestipaikadesse suurte jõududega.

Aktivistid on kutsunud inimesi kogunema Aleksei Navalnõi toetuseks koduõuele ja põletama seal küünlaid ning vilgutama mobiiltelefonitulega. Venemaa võimud hoiatasid, et ka selline tegevus on seadusevastane.