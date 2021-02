Kataloonia valimistel suurendasid iseseisvuslased parlamendienamust

Peaminister Pedro Sanchezi sotsialistid said küll kõige suurema toetuse, kuid kolm separatistide erakonda võtavad sellest hoolimata 74 kohta 135-kohalises parlamendis, mis võimaldab neil jätkata regiooni valitsemist.

2017. aasta detsembrivalimistel võtsid iseseisvuslased 70 kohta regionaalparlamendis.

Sotsialistid saavad 33 kohta, mis on samuti märkimisväärne edu võrreldes 17 kohaga eelmistel valimistel.

Pandeemia tingimustes toimunud Kataloonia valimistel lootis Madrid jagu saada kolm aastat tagasi Hispaaniast lahku lüüa üritanud iseseisvuslaste võimust.

Sanchez sai peaministriks osaliselt tänu Kataloonia iseseisvuslaste toetusele ja ka praegu toetub tema vähemusvalitsus seaduste vastuvõtmisel neile. Peaminister ei ole aga varjanud soovi iseseisvuslased võimult kõrvale lükata.

Kuigi iseseisvuslased on sügavalt lõhestunud, osutavad küsitlused, et radikaalsem erakond Junts per Catalunya (Üheskoos Kataloonia eest) ja mõõdukam Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) suudavad järjekordselt enamuse moodustada.