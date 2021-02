Arco Vara teeb aktsionäridele ülevõtmispakkumise

Lõhmuse firma Lõhmus Holdings võõrandas 12. veebruaril oma osaluse ehk 9,45 protsenti kõikidest Arco Vara aktsiatest börsifirma emafirmale Alarmo Kapital.

Ettevõtte nõukogu esimehe ja ühe omaniku Tarmo Silla sõnul on tegemist vastavalt seadusele tehtava kohustusliku ülevõtmispakkumisega ja firmat börsilt ära viia plaanis ei ole. "See on hea ettevõte ja me suurendasime enda osalust," ütles Sild.

Tema sõnul on seni ostetud osalus kõikidelt mõõjatelt täpselt sama hinnaga, milleks on 1,30 eurot aktsia kohta.

Omanikud plaanivad ettevõtte tegevusega samamoodi edasi minna. "Meil ei ole plaanis ettevõtte juhtimises muutusi teha," sõnas Sild.

Tehingu tulemusel kuulub Alarmo Kapitalile 51,83 protsenti ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest. Lisaks on Alarmo Kapitalil märgitud, kuid emiteerimata 390 000 Arco Vara aktsiat, mis emiteerimise järel teeks ettevõtte osaluseks 53,83 protsenti.

Väärtpaberituru seaduse järgi teatas Alarmo Kapital börsile kavatsusest esitada Arco Vara aktsionäridele kohustuslik ülevõtupakkumine.

Alarmo Kapitali osanikud on Tarmo Sild, Kristi Sild ja Allar Niinepuu.

Arco Vara aktsia alustas esmaspäeval kauplemist 1,43 euro tasemel.