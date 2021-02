Narva-Jõesuus hävis kiriku tulekahjus suur hulk hinnalist vara

Häirekeskusele teatati põlengust kell 5 hommikul. Päästjate saabudes põlesid kiriku välissein ja siseruumid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tulekahju kustutamisele kulus neli tundi. Põlengu tekkepõhjust uuritakse, aga vaimulike arvates võis tegu olla süütamisega.

Päästjad püüdsid kustutamise käigus kirikuvara päästa, kuid suur hulk õigeusu kunstimälestisi hävis.

"Olukord on muidugi kurb, väga kurb ja praegu ma ei oska küll öelda, kui suur on rahaline kulutus selle taastamiseks, aga tema ajalooline väärtus on hindamatu. Siin on ikka läinud kaduma väga palju väga uhket ja väga väärtuslikku kultuuripärandit. Päris mitmed ikoonid on hukas, ikonostaas ju hävis täielikult. Praegu ma julgen öelda seda küll, et riik paneb õla alla ja me oleme juba otsustanud, et kunsti tuleb päästa nii palju kui võimalik," rääkis muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai.