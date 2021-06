Fotod: Narva-Jõesuus põles kirik, politsei kahtlustab süütamist

Narva-Jõesuus põles neljapäeva varahommikul Jumalaema Kaasani Ikooni kirik. Politsei kahtlustab, et tuli võis alguse saada süütamisest.

Neljapäeval kell 4.23 anti häirekeskusele teada, et Narva-Jõesuus Vabaduse tänaval põleb kirik, teatas Ida päästekeskus.

Päästjate saabumisel põles plekk-katusega puidust hoone lahtise leegiga. Päästetööde juht, Rainer Asuküla Jõhvi päästekomandost rääkis, et kogu hoone sisemus põles ning leegid olid juba akendest väljas ja katuseräästas ka.

"Põlemine oli väga kiire ja plahvatuslik," nentis Asuküla, lisades, et kohapeal sai piirata ainult tule levikut ja kaitsta kõrvalhooneid. Samal krundil on kirikuõpetaja elumaja ja abihooned. Kirikuhoonesse sisse minna enam ei saanud ning sisustus hävis tules täielikult. Katus kukkus osaliselt sisse. Seinad jäid osaliselt püsti, kuna tegemist on vana palkehitisega.

Päästjad lõpetasid kustutustööd kell 6.12. Kuna eeldatavalt oli tegemist süütamisega, jätkab juurdlust politsei.

"Narva-Jõesuu komando asub kirikust paari-kolme kilomeetri kaugusel. Selle ajaga nii kiire tulekahju areng annab ilmselge põhjenduse kahtlustada süütamist," ütles Asuküla. Sama kirik on ka varem põlenud ning ka toona oli tegemist süütamisega.

Tulekahjuteade jõudis päästjateni läbi turvafirma. Hoone on muinsuskaitse all ja see oli ka kindlustatud.

Põlenud Narva-Jõesuu kirik Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Muinsuskaitseameti kunstipärandi valdkonna juht Linda Lainvoo nimetas kahjusid väga tõsisteks. "Praegu dokumenteerime säilinud detaile, aga kahjud on ikka väga-väga ulatuslikud. Võimalik, et restaureerida saab ainult mõne üksiku detaili, aga tervikuna ilmselt enam mitte," ütles Lainvoo.