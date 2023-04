Narva-Jõesuus algas tules kahjustada saanud puitkiriku taastamine

Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani Ikooni kiriku kahjustused olid põlengute järel väga suured ja esialgu arvati, et ajaloomälestist päästa ei õnnestu. Kui aga selgus, et kirikust jäi alles pea kolmandik, võeti ette pikk ja vaevaline taastamistöö.

"Mida päästa ei anna, see vahetatakse välja. Mida päästa annab, see puhastatakse, proteesitakse, jätkatakse, järgatakse. Mitte midagi muud pole teha. Kindlasti on uue ehitamine palju lihtsam, aga see-eest säilib ikkagi see hoone vanana ja mälestisena," rääkis Scandec Ehituse juhatuse liige Aivo Raud.

Kiriku täielikule taastamisele kulub mitu aastat ja umbes 600 000 eurot. Riik on restaureerimistöid toetanud pea 200 000 euroga ja selle aasta lõpuks peaks riigi rahaga saama korraliku katuse. Puuduoleva raha loodab kogudus leida annetajatelt.

19. sajandil ehitatud puithoonetest on Narva-Jõesuus säilinud mõni üksik.

"See pühakoda ehitati veel enne revolutsiooni ja on üle elanud kodusõja, esimese maailmasõja ja teise maailmasõja. See on antud koha ajalooline mälu. Kirik on näide Narva-Jõesuu hiilgeaja puitarhitektuurist," ütles koguduse õpetaja Korneli Morozov.

Kiriku kunstivarast õnnestus suurem osa päästa. 60 hinnalist ikooni on Eesti Rahva Muuseumis restaureerimisel.

Kogudus loodab, et esimesed jumalateenistused saab kirikus pidada umbes aasta pärast.