Eestlane Sitsiilias: vulkaanipurske häälitsused on omaette elamus

Sitsiilias asuv vulkaan Etna hakkas teisipäeval taas purskama. Sitsiilias elav eestlane Mae Merusk, kes on käinud Etna juures, ütles, et vulkaanipurske nägemise kõrval on omaette elamus ka helid, mis sellega kaasnevad.

Merusk ütles "Ringvaatele", et Etna purskama hakkamine on kohalikus televisioonis esiuudis. Ta märkis siiski, et natuke on vulkaan juba maha rahunenud.

"Eile õhtul oli võib-olla kõige hullem. Catania linnas on vulkaaniuurimiskeskus ja seismoloogid ütlevad, et inimestele ohtu pole. Laava oli küll voolanud juba 1600 meetri peale, aga seal on üks org ja ta läheb seda orgu pidi, nii et nemad arvavad, et inimasustusele ei tohiks ohtu olla," kirjeldas ta.

Merusk ütles, et ka tema kolleegid, kes elavad Etna nõlval, enda sõnul ei karda. "Nad ütlesid, et ei karda, kuna on sellega harjunud. Eks tuletõrje ja sõjavägi on igaks-juhuks sinna kohale viidud," lisas ta.

Merusk on ka ise käinud Etna mäel, kui on olnud väiksem purse. "Kui on aktiivne periood ja üles lubatakse, siis on see enne väga ära kontrollitud ja piiratud, päris kraatri ääre peale minna ei tohi. Ohutust kaugusest võid vaadata. Aga üks asi on purskamine, et näed seda laavat, teine asi on see, et vulkaan häälitseb, ta vaikselt purset ei tee, vaid paugutab ja müriseb. See on ka omaette elamus, kui vulkaani vaatama minna," kirjeldas ta.

Suurema purske korral inimesi vulkaanile ei lastagi.

Praegu on Etna koroonapiirangute tõttu turistidest tühi. Meruski sõnul usuvad tema kolleegid müüti, et just seetõttu Etna rahutuks muutuski. "Kolleegid töötavad turismis ja nad ütlesid, et Etna on kuri, et turiste ei käi, et Etna on harjunud, et kõik tal seljas sõtkuvad ja üles-alla käivad, aga nüüd pole kedagi ja Etna jäi kurvaks," rääkis Merusk.