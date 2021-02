Positiivseid teste on kõige rohkem saanud üks inimene kümnel korral.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütles ERR-ile, et tegemist on asjaoluga, et viiruse jäägid jäävad pärast läbipõdemist veel organismi. Ning seetõttu võib inimene teha testi mitu korda järjest, et saada teada lõpuks negatiivne tulemus.

"Kõige sagedasem põhjus, mille pärast terviseametisse pöördutakse sellise jääkpositiivse tulemuse tõttu, on see, kui inimene on hiljuti haiguse läbi põdenud ja soovib näiteks piiri ületada ja seetõttu on tal vajalik teha test, mis võib osutuda positiivseks. Sellistel juhtudel ongi tihti põhjuseks jääkpositiivsus," selgitas Sepp.

Neid, kes on Eestis koroonaviirusesse teistkordselt nakatunud, on Sepa sõnul vaid mõned inimesed, sest esimesest läbipõdemistest saadud immuunsus, võib kaduda keskmiselt kuue kuu möödudes.