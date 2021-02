Viru-Nigula vallas asuvas Telo Talus, kus eelmise nädalal tuvastati nakatumine lindude grippi, on tänaseks kõik 70 lindu hukatud.

Haigus jõudis Eestisse veebruari alguses. Kuna tuvastatud agressiivne linnugripi viiruse tüvi H5N8 levib nii lindude, liha kui ka munade kaudu, on linnukasvatajate jaoks mujal Euroopas levinud haigus ja muutunud ka Eestis reaalseks ohuks.

"Ta ikka on, sest linnugripp ei küsi piire. Ta levib rändlindudega, piisab sellest, kui veelinnud lendavad üle majapidamise ja võibki viirus kohal olla. Praeguse talvisel ajal on linnud sees ja suure rände ajal on ka minul linnud sees ja muidugi on kõvasti piiratud võõraste inimeste territooriumile tulek," rääkis Salu Aed omanik Kersti Rego.

Kuumtöödeldud linnulihatooted on inimesele ohutud. Praegu on kehtestatud Telo Talu ümber kümne kilomeetri raadiuses piirangud lindude väljas pidamisele ja lindude, linnuliha ning munade farmidest väljaviimiseks. Kontrollitakse piirkonda jäävaid lindlaid.

"Nädalavahetusel võeti proovid nendest farmidest, mis on taudikolde ümber ohustatud tsoonis. Need vastused peaksid tulema nüüd lähipäevil," ütles põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

Suured linnuliha- ja munatootjad järgivad bioohtusnõudeid iga päev, pigem on gripiohus väikesed kanalad. Seetõttu keelustab põllumajandus- ja toiduamet juba lähiajal lindude väljas pidamise.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on esmatähtis, et jälgitaks bioohutusnõudeid. Samuti väljastab amet peagi akti lindude väljas pidamise keelustamiseks.

"Nagu me teame siis neid on ligi 2,5 miljonit erinevat lindu, keda see võiks justkui puudutada, aga see sõltub ka väga palju sellest, kas see taud võib tabada ühte väikest ettevõtjat või tabab see suurtööstust," sõnas Kruuse.

Kevade lähenedes suureneb linnugripioht veelgi. "Praegu see linnugripi levik on olnud hooajaväline, muidu me räägime jaa, et rändehooajal on põhiline oht. Kindlasti kui sealt Lõuna-Euroopa poolt riikidest hakkavad meile tulema hanelised, pardid, siis taudi laialdase leviku oht läheb järjest suuremaks," rääkis Sammel.