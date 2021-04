Linnugripi jäämine kuudeks võib mõjutada vabalt peetavate kanade munade müüki

Vabalt peetud kana muna tähistab munale prinditud koodi alguses number üks. See aga ei tähenda, et muna munenud kana alati omal tahtel ringi saab jalutada. Märtsi algusest on lindude gripi ohu tõttu lubatud kodulinde pidada ainult sisetingimustes.

"Kindlasti on sellest otsusest mõjutatud vabalt peetavate lindude kasvatajad. Vabalt peetavate lindude puhul näevad Euroopa Liidu reeglid ette, et sellised linnud peavad teatud aja jooksul ka õue pääsema. Vabalt peetud kanade munade nimetuse all mune ei tohi turustada, kui sellist õue pääsemist on piiratud järjestikku üle 16 nädala," selgitas põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

Sammel loodab varasema kogemuse pealt, et enne jaanipäeva pääsevad kanad piirangust. Leevendus peaks saabuma linnurände perioodi lõpuga, ütles vabade kanade pidaja Argo Agro omanik Heli Lääts.

Lääts murelik ei ole, sest see pole esimene aasta, kui nii juhtunud on. Külma eest peidus kanad on toas veidi pikemalt.

"Praegusel ajal ei olegi mõtet kana välja lasta, sest väljas on nii sopane. Ega see kana seal sopa sees midagi tarka ei tee. Ta saab küll päikest, see on tore ja hea ning kanale väga meeldib. Meie oleme seda teed läinud, et me laseme oma kanad välja siis ,kui neil on, mida seal aias toksida ehk siis kui kanaaias on ka rohelist ja muru," rääkis Lääts.

Seega on Lääts kindel, et ei pea turundust hakkama ringi tegema. Pärnumaa ettevõttel on ligikaudu 1000 kana ja klient on peamiselt eraisik. Munad toimetatakse otse kätte, paljud tellijad on ka Tallinnas.

"Vabalt peetavate kanade munade vastu on huvi iga aasta järjest tõusnud. Meie ei ole isegi võimelised kõigi huviliste soove täitma, sest meil ei ole nii palju kanu. Tihtipeale oleme pidanud ära ütlema, et meil on kogus täis, rohkem tellimusi me vastu ei võta," rääkis Lääts.

Hele-Mai Sammel ütles, et Eestis on ligikaudu 2,5 miljonit kana. Enamik neist on suurtootjate arvel, kus neid peetakse sisetingimustes. Keeld mõjutab seega väheseid.