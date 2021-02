Kultuuriministeerium andis Kids Network Televisionile loa kahe uue telekanali turule toomiseks. Seni rahvusvaheliselt lastesaateid edastanud ettevõte, mille omanikeringis on ka Jüri Pihel ja Risto Rosimannus, hakkab edastama kanalite Duo 3 ja Duo 6 alt Baltikumis täiskasvanutele komöödia- ja põnevussarju.

Kultuuriministeeriumi poolt seatud piirangute kohaselt peavad kanalid peavad iga kuu näitama viie tunni ulatuses Eesti riigi toel valminud filme ja audiovisuaalteoseid, mille valmimisest pole möödas üle kümne aasta.

Kids Network Televisionile kuuluvad praegu telekanalid Kidzone TV ja Kidzone+. Lastekanaleid näidatakse lisaks Eesti turule ka teistes Balti riikides ja ka Lähis-Idas.

Telekanali Duo 6 programm koosneb majandusministeeriumile esitatud taotluse kohaselt täiskasvanutele suunatud sisust, peamiselt komöödiasarjadest.

Kanalil Duo 3 plaanib ettevõte näidata põhiliselt põnevussarju. Programmi aastamahust vähemalt 51 protsent varutakse Euroopa päritoluga filmide ja sarjade edastamiseks.

Eeldatavalt plaanib ettevõte teha täiskasvanutele suunatud kanalid, nagu ka lastekanalid, edastada üle Baltikumin, kuna tehes puldilt vastava valiku, on kanaleid võimalik vaadata eesti, vene, läti ja leedu keeles.

Kids Network Televisioni omanikeringi kuuluvad Jüri Pihel, Risto Rosimannus ja Raimond Russak. Enamusosalus kuulub Ungari kodanikule Balazs Srankole.

Pihel ja Rosimannus liitusid mullu strateegiliste partneritena Margus Linnamäe MM Grupi teleäriga. MM Grupp teatas oktoobris, et loob teleäri arendamiseks uue ettevõtte ja seni Postimees Grupi nime all tegutsenud telekanalid liiguvad uude äriühingusse.

Seni Postimees Grupi all tegutsenud telekanalid liiguvad samuti uue äriühingu Duo Media Networks alla. Kids Network Televisioni omanikeks on Piheli Wavelenght OÜ ja Rosimannuse RHC OÜ, mis mõlemad on samuti ka Duo Media Networksi omanikeringis.