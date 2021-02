Apollo TV on kättesaadav iOS-i ja Androidi seadmetel, peagi on rakendused saadaval ka LG ja Samsungi telekates ning aprilli lõpuks plaanib ettevõte teha teenuse kättesaadavaks ka digiboksiga.

"Proovime uudse põlvkonna teleteenusega veidi sellist tarbimist muuta ehk siis tuua inimestele sisu kätte võimalikult lihtsalt. Kui siiani on olnud igivana probleem, et mul on olemas mingi teleteenus, aga keeruline on leida enda jaoks mõnusat sisu, ehk mul on telekas, aga sealt pole midagi vaadata. Praeguseks tehniline intelligents seal taga aitab inimesele kokku panna mõnusa vaatamiskogemuse," kirjeldas ettevõtte juhatuse liige Pert Lomp uut teenust.

Sarnast lahendust pakuvad Eesti televaatajatele näiteks ka Telia ja Elisa, mille vahendusel saab telesaateid omal ajal interneti vahendusel järelvaadata. Lombi sõnul on teenuse sihtrühmaks pigem suurte linnade läheduses elavad inimesed, kel on küll kiire internetiühendus, kuid puudub teleteenus. "Ütleme, et neid lahendusi turul on tõepoolest mitmeid juba tänasel päeval olemas," nentis Lomp.

"Meie sihtgrupiks võib pidada kõiki teleteenuse kasutajaid täna. Enim pööraksime tähelepanu nendele aladele, umbes 160 000 majapidamist on linnade läheduses olemas, kellel on suuremal või vähemal määral olemas internetiteenus, aga head teleteenust pole võimalik tarbida," rääkis Lomp. Samuti näeb Apollo TV oma klientidena Euroopas elavaid eestlasi, kes tahavad vaadata kodumaist televisiooni.

Telemaastikul on püüda ligikaudu 580 000 kodu, Lomp märkis, et põhiliseks suunaks on siiski need 160 000 klienti, kes on teleteenusest huvitatud, kuid praegu veel head telepilti ei saa.

Nagu ka konkurendid, plaanib Apollo TV edaspidi meelitada kliente ka omatoodanguga.

"Kui vaatame tulevikku pikemas perspektiivis, siis kindlasti planeerime ka oma omasisu tootma hakata," märkis Lomp. "Tegeleme sellega väga aktiivselt, kokkulepped on meil olemas," lisas ta.

Lomp märkis, et omatoodangu valmimise täpset aega veel paigas ei ole, kuid loodetavasti saab seda teha aasta jooksul.

Apollo TV pakettide hind algab ligi üheksast eurost kuus ja ulatub preemiumpaketiga 13,99 euroni. Kõige lihtsama paketiga näeb kuni 25 telekanalit, seda 10 seadmest ja kahe nädala pikkuse järelvaatamise võimalusega. Kallimas paketis on saadaval üle 50 kanali, sealjuures ka suur hulk lastele mõeldud sisu.

Postimees Grupile kuuluvad telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits.