Pihel: vananev elanikkond on vesi televeskile

Kevadise eriolukorra ajal vähenes Piheli sõnul telekavaatamine laste seas ning suurenes just tööealise elanikkonna seas.

"Iseenesest telekat vaadatakse rohkem kui kunagi varem. Endiselt on televisioon see, mis võtab keskmise Eesti inimese päevast neli tundi," lisas ekspert.

Pihel tõi välja, et ETV vaatajanumbrid on püsinud viimased 15 aastat samal tasemel, vähenenud on Kanal 2 ja TV3 numbrid, kuid selle arvelt on tõusnud väikeste kanalite vaatajaskond.

Lisaks on suurenemas ka järelvaatamise osakaal, mis praegu on Piheli sõnul ligi 11 protsenti vaatajaskonnast.

"Praegu on just see aeg, kus elanikkond vananeb, mis on puhas vesi televisiooniveskile," ütles ettevõtja.

Teleuudiste jaotus peaks muutuma

Samas arvas Pihel, et kõikides Eesti suuremates telekanalites pole mõistlik traditsioonilisi teleuudiseid enam teha.

"See funktsioon, mis kirjutati sinna võib-olla 1950. aastate vaimus sisse /---/, ega sellel ei pruugi täna enam väga palju sisu olla," sõnas ta. Pihel täpsustas, et heaks näiteks on Kanal 2 "Reporter", mis näitab samal ajal nii tõsist kui ka meelelahutuslikku sisu.

Kui vaadata Ameerika Ühendriike, kust paljud teletrendid alguse saavad, siis ilmneb, et väga populaarsed on just ühiskondlikke teemasid kajastavad jutusaated.

"Päriselt televaataja ei ole selline hüplev laps, televaataja on täiskasvanud inimene, kes soovib diskussioonis oma passiivsel positsioonil kaasa teha," ütles Pihel.

Ta täpsustas, et ka Eestis on nõudlus päevakajaliste jutusaadete järele olemas.

Duo Media ei ole Postimees Grupiga otseselt seotud

Ettevõte Duo Media, mille osanik Pihel on, tegeleb telekanalitega Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12, selgitas ettevõtja.

Pihel täpsustas, et Postimees Grupiga on ettevõttel vennalik suhe, kuid tegemist on eraldi firmadega.

"Postimees Grupi reklaamimüügi osakond osutab meile reklaamimüügi teenust," tõi Pihel välja ja lisas, et töötatakse samas majas ja kasutatakse samu tugistruktuure, kuid ühist juhtimist ei toimu.

Lisaks on Duo Meedia osanikeks Risto Rosimannuse üks ettevõte ning Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp.

Ka OMG TV ei oma Piheli sõnul Duo Mediaga mingit seost.

Televisiooni- ja reklaamimaailma kujutatakse keerulisena

"Üldse väga armastatakse seda reklaamimaailma ülemüstifitseerida," sõnas Pihel ja lisas, et reklaamimüük keskendub lihtsatele kaubanduslikele eesmärkidele.

Ta täpsustas, et reklaamiraha liigub enamasti riigipõhiselt ning näiteks Baltikumi-ülest reklaamimüüki ei eksisteeri.

"Teoorias väga kaunis 70-80 protsenti reklaamist on väga lihtsakoeline, mõeldud igale tarbijale," kummutas Pihel müüdi, nagu tehakse reklaame vastavalt iga indiviidi vajadustele.

Samas on võrreldes Leeduga Eestis telereklaam palju odavam ning selles võib Piheli arvates süüdi olla trükimeedia tugev positsioon, millega tekkisid ka aastaid tagasi valed hinnasuhted.

Kui 15 aastat tagasi näidati Eestis erinevatel platvormidel kokku umbes 1000 reklaami päevas, siis praeguseks on see arv 14 korda kasvanud, sõnas Pihel.

"Televisioon ei ole nii keeruline ja raske äri kui paistab," lisas Pihel ja selgitas, et kui eelarve on teada, siis selle sees pole ülemäära keerukas tegutseda.

USA suurkorporatsioonid vaatavad kodu- ja globaalset turgu erinevalt

USA suurettevõtted keskenduvad Piheli sõnul koduturul prime time televisiooni investeeringutele ning globaalsel turul voogedastusplatvormidele.

Üheks näiteks tõi ta Disney ja Foxi, mis näiteks Skandinaavias on kõiki oma kanaleid sulgemas ning koondamas neid Disney + teenusesse.

"Netflix tegi tee lahti, aga täna on Netflix kõige suurem kaotaja selle mängu juures," sõnas Pihel ja selgitas, et näiteks Disney ja Warner soovivad oma sisu platvormilt välja võtta.

Samas müüs Warner just Netflixile oma 30 aastat vana seriaali "Seinfeld", mille maksumus oli pool miljardit dollarit. See aga näitab Piheli sõnul suurt gigantide heitlust. Lisaks on kõige populaarsem sari platvormil samuti ligi 30 aastat vana sari "Sõbrad".