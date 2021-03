Hollandis kehtivad endiselt ranged piirangud ning nende rikkumiste eest ähvardab ettevõtjat 4000-eurone trahv ja kriminaalkaristus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohvikud ja restoranid on riigis olnud suletud oktoobrist, samuti on kinni paljud poed.

Enamus kauplustest ja baaridest said uksed avatuna hoida pisut üle tunni ning pärast politsei hoiatust sulgesid need taas.

"Oleme juba nädalaid näinud, kuidas pargid on täis inimesi. Sama oli uisutamisega. Keegi ei hoia distantsi. Kõik on üksteise kukil. Linnaparkides toimuvad sündmused. Tahan selle protestiga näidata, et ka nii saab ohutult ja hästi töötada. Vajame seda. Meie Belgia naabrid vajavad samuti," rääkis Bredas asuva pubi omanik Johan de Vos.

"Olen siin nende toetuseks. Terrassid võiks taas avada. Tohime üksteisega kõrvuti istuda bussis, rongis. Inimesed põrkuvad kaubanduskeskuses kokku. See avakohvik on täiesti ohutu. Hoiame teistest distantsi. See on reguleeritud. Vaadake parke, mis on ülerahvastatud. Miks see siin ei tohi töötada?" rääkis üks klient.