Vaidlustamise korral oleks Tederi vabanemine lükkunud tulevikku.

Teder jääb vabanedes elektroonilise valve alla.

Ringkonnakohus määras elektroonilise valve tähtajaks neli kuud. Elektroonilise valve tähtaeg hakkab kulgema elektroonilise valve seadme paigaldamise päevast.

Kui Teder ei allu elektroonilisele valvele, asendatakse kriminaalhooldusametniku ettekande alusel elektrooniline valve vahistamisega.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles ERR-ile, et ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et Tederi puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning tema vahistamine on põhjendatud. Siiski leidis kohus, et Tederist tulenevat uute kuritegude toimepanemise ohtu saab ära hoida ka elektroonilise järelevalvega.

"Ringkonnakohtu argumendid on prokuratuurile veenvad ning prokuratuur ei pea nende ümberlükkamist praeguses menetlusfaasis vajalikuks. Seetõttu otsustasime ringkonnakohtu määrust mitte vaidlustada. Kui kohtueelse menetluse kestel peaksid ilmnema asjaolud, mis viitavad Tederi vahistamise vajadusele, on meil võimalik seda maakohtult uuesti taotleda," ütles Pern.

Kohus rahuldas veebruari keskel Tederi kaitsjate Erki Kergandbergi ja Sandra-Kristin Kärneri määruskaebuse Tederi vahistamisele.

Ringkonnakohus leidis Tederi kaitsjate kaebust rahuldades, et kogutud tõendite põhjal on põhjust kahtlustada Tederit kuritegude toimepanemises, kuid kohtu hinnangul ei andnud vahistamistaotluses esitatud väited piisavalt alust järelduseks, et Teder võib panna toime õigusemõistmisevastaseid kuritegusid. Küll pidas ringkonnakohus põhjendatuks väidet, et Teder võib panna toime kahtlustuses toodutega analoogseid kuritegusid. Selle ohu tõrjumiseks ei ole kohtu hinnangul aga vältimatult vajalik Tederi vahi all pidamine, vaid piisab elektroonilisest valvest.

12. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni suurettevõtja Hillar Tederi ja Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale.

Hillar Tederit ja Mihhail Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata kuivõrd Hillar Tederi ning Kersti Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.

Samuti kahtlustatakse Hillar Tederit ja Kersti Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.