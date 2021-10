Porto Franco arendus valmib lõplikult 2023. aastal

Tederi sõnul ehitus praegu käib ning arendus valmib etappide kaupa. Esimene etapp valmis eelmise aasta keskpaigas ning seal on suurimaks rentnikuks Citybox hotell. Tederi sõnul kolib suur osa üürnikest sisse 2022. aasta esimeses kvartalis.

"Järgmisena valmib kinnistu teises otsas olev hoone, kuhu tulevad peaasjalikult büroopinnad, seal käivad aktiivselt fassaaditööd, aasta lõpuks on eesmärk saada nii-öelda karp kinni. Valmis peaks hoone saama jämedalt jaanipäevaks 2022," lausus Teder.

Porto Franco arenduse suurim ehitis, mis asub kinnistu keskel, valmib 2023. aastal, lisas Teder.

Tederi sõnul ei ole praegu hirmu, et arenduse valmides pole enam piisavalt kaupmehi, kes Porto Francosse tahaks oma poed tuua. Samas jälgitakse turul toimuvat.

"Oleme oma kontseptsiooni kriitilise pilguga üle vaadanud. Porto Franco on kavandatud nii, et on üsna kerge kiiresti reageerida ja pindade funktsioone muuta. Me ei ole küll kohalike ja rahvusvaheliste kaupmeestega suhtluses olles täheldanud, et oleks vähenenud huvi COVID-i järgse kvaliteetse kaubanduspinna järele ja me ei näe vajadust kaubanduse mahtu oluliselt kärpida. Teatud mõttes klassikaline kaubandus võib asenduda teenustega, osakaalud võivad natuke muutuda. Aga seda, et kaubanduspindadele kortereid rajaksime, seda ei tule;" rääkis Teder.

Teder jättis vastamata küsimusele, kas üheks ankurrentnikuks kavandatud Prisma ikka avab seal kaupluse. "Me oleme olnud üürnikega suhtluses, ja kui on tarvis, oleme teinud pikendusi ja muudatusi. Üürilepingud sisaldavad konfidentsiaalsusklauslit ja ühegi üürilepingu üksikasju me eraldiseisvalt ei kommenteeri," ütles ta.

Tederi sõnul on kevadiste sündmuste järel olnud projekti edasiviimine olnud keerulisem, kuid variandid, millise finantseerimislahendusega arendus valmis ehitatakse, on tema sõnul olemas.