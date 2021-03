USA politsei leidis erioperatsiooni tulemusel 150 kadunud last

Operatsiooni koodnimi kadunud laste leidmiseks oli "Vabatahtlik Tugev" (Volunteer Strong), teatas BBC. Laste otsimisega alustati jaanuaris ja kahe kuu jooksul leiti 150 kadunud last.

"See tulemus on imeline," ütles Tennessee osariigi kongressisaadik Tim Burchett.

Operatsiooni käigus leiti, et Tennessee osariigis on kokku kadunud vähemalt 240 last. Selle käigus tegid koostööd Tennessee uurimisbüroo (TBI), USA kohtutäituriteenistus (US Marshals Services) ja Tennessee lastekaitse osakond.

Üles leitud laste olukord oli ametivõimude teatel väga erinev. Osa lapsi oli lihtsalt kodust lahkunud, mõni elas teise pereliikme juures ja oli ka väärkoheldud lapsi.

"Viie lapse puhul kahtlustati inimkaubanduse ohvriks langemist ja üks laps päästeti inimröövi uurimise raames," teatasid uurijad.

Tennessee osariigi ametnikud ütlesid, et pärast uurimist on mitu inimest vahistatud.

"Ma loodan, et see operatsioon muudab 150 noore elu suunda ja annab neile elus võimaluse, mida iga laps väärib," ütles USA kohtutäituriteenistuse Tennessee lääneringkonna ametnik Tyreece Miller.

"Jõupingutused jätkuvad, et leida ülejäänud 90 kadunud last," ütles TBI pressiesindaja Josh DeVine.

Mitu USA osariiki, sealhulgas Ohio, Virginia, Indiana ja Georgia on samuti alustanud operatsioone, et leida kadunud lapsi.