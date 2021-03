USA Kapitooliumi turvalisust on suurendatud, kuna luureametnikel on infot võimaliku plaani kohta hoonet 4. märtsil rünnata.

USA luureametnike sõnul kavandab üks rühmitus rünnakut 4. märtsil, sest vandenõuteoreetikute grupp QAnon usub, et vabariiklane Donald Trump naaseb just sel kuupäeval presidendiametisse, vahendas BBC.

"Veebruari lõpu seisuga arutas tuvastamata äärmuslaste rühmitus plaani võtta 4. märtsil või selle paiku kontroll USA Kapitooliumi üle ja kõrvaldada sealt demokraatidest seadusandjad ning arutasid kavatsust veenda tuhandeid inimesi reisima Washingtoni sellel osalema," ütlevad FBI ja siseministeerium uues luureteatises.

Kapitooliumi politsei andis seepeale teada, et tugevdas kongressihoone kaitset.

"Me oleme juba märkimisväärselt tugevdanud turvalisust, muu hulgas rajanud füüsilisi tõkkeid ning suurendanud inimkoosseisu, et tagada kongressi, avalikkuse ning meie politseinike kaitse," teatas Kapitooliumi politsei, öeldes, et ei saa täiendavaid detaile esialgu avalikustada.

Esindajatekoda tühistas politsei teate peale neljapäevase istungi, kuid senat jätkab oma päevakorraga.

Jaanuaris tungisid Trumpi toetajad kongressihoonesse. Samal ajal olid seadusandjad majas kinnitamas demokraat Joe Bideni valimisvõitu. Kokkupõrgetes sai surma viis inimest, nende seas politseinik. Kapitooliumi politseijuht astus juhtunu tõttu hiljem ametist tagasi.

QAnon on hoidnud kinni just 4. märtsi kuupäevast, sest enne, kui USA põhiseaduse 1933. aastal heaks kiidetud 20. parandus liigutas presidendi ja kongressi ametisse vannutamise kuupäeva jaanuarikuusse, astusid USA liidrid ametisse 4. märtsil.