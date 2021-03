Pilootprojekt puudutab Tallinna ja Tartu 60-69 aastaseid inimesi, kellel on mõni haigus, mis seab nad teiste omaealistega võrreldes pisut tõsisemasse riskirühma.

Samuti kaasatakse projekti Põltsamaa linna 50-69 aastased inimesed. Ka nende seast kutsutakse vaktsineerima kaasuva haigusega inimesi. Kusjuures pilootprojekti raames ei tee vaktsiinisüste inimeste perearstid vaid Qvalitase arstikeskus.

Kokku ligi 13 000 inimesele saadeti neljapäeva hommikul vaktsiinikutsega e-kiri.

"Kui inimene on selle kirja kätte saanud, siis seal on juhised, kuidas ennast registreerida Qvalitase registratuuris ennast. Saab registreerida ennast vastuvõtule, saab panna kohe ka teise aja vaktsineerimisele ja siis kui aeg on kirjas, tuleb minna õigel ajal kohale," selgitas haigekassa esmateenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Pilootprojekt võiks välja tuua ka digiregistreerimise kitsaskohad. Ja esimesed neist hakkavad juba ilmnema. Reede hommikuks oli Tallinna 10 000 e-kirjale reageerinud tuhatkond inimest, Tartu enam kui 2000 e-kirjale kõigest 20 inimest.

"On tulnud tagasi teated, et osadele inimestele, kellele teavitus pole mõeldud, pole üldse kohale jõudnud," ütles Friedemann.

Nimelt ei saadeta kirju otse inimese harjumuspärasesse e-postkasti. Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori asetäitja Margus Arm selgitab, et kõigile ID-kaarti omanikele on riik teinud eraldi meilikonto veebilehele eesti.ee.

Kohe Eesti.ee avalehel on suur teade "Riigi teavitusi saate suunata oma igapäevasele meiliaadressile siin." Selle teate peale tulebki vajutada.

"Et siis kirjad, mida riik soovib kodanikule saata, jõuaksid ka tegelikult kodaniku õigesse postkasti," sõnas Arm.

Kui lapsi mitte arvestada, on riigi teavitused enda e-posti suunanud umbes 40 protsenti Eesti elanikest. 60-aastastest ja vanematest inimestest on selle ära teinud iga neljas. Nii-siis ei tule see riigile üllatusena, et paljud pilootprojekti kaasatud inimestest ei saanudki vaktsineerimiskutset kätte. Omaette küsimus on, kui paljudel inimestel üldse on e-postiaadress. Margus Arm ütleb, et selle kohta mingit statistikat pole.

"Ei saa öelda, et kindlasti 100 protsenti seda e-maili kasutavad. Inimesed on erinevad, digiteadlikkus on erinev. Aga eeldame, et suuremal osal on e-mail olemas," ütles Arm.

Külli Friedemann kinnitab, et need inimesed, kes said meili teel vaktsineerimiskutse aga sellele ei reageerinud, vaktsiinita ei jää. Perearstidel on nende andmed ikkagi olemas ja millalgi võtab perearst nendega ühendust. Aga e-posti võiks ära suunata ka need, kellesse käimasolev pilootprojekt ei puutu.

Pilootprojekti raames kasutatakse Qvalitase digiregistratuuri. Aga juba mõned aastad tagasi tehti valmis üleriigiline digiregistratuur. Märtsikuu jooksul hakkavad sellega liituma ka perearstid ning sedamööda võiks vaktsineerimisele digiregistreerimine laieneda.

"Soov on selline, et ikkagi nooremas vanusegrupis see teavitus toimukski enamjaolt meili teel. Et kõik, kellel on meilid olemas, saavad valida endale sobiva aja. Siis ei pea ressurssi panema selleks, et inimesi läbi helistada," rääkis Friedemann.

Vaktsineerimise digiregistratuurist oli juttu ka Vikerraadio saates "Huvitaja".