Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on Eesti haiglates kokku 4750 aktiivravi voodikohta ja abi pakutakse lisaks koroonapatsientidele ka paljudele teistele, näiteks erakorralistele haigetele või vähihaigetele. Seega tuleb voodikohti abisaajate vahel jagada.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi Urmas Sule sõnul kujundavad haiglad oma voodifondi ümber iga päev. Tänane võimekus koroonapatsientide üldvoodikohtade osas on tema sõnul 800 voodikohta.

"Järgmise nädala lõpuks peaks olema kokku 877 üldvoodit ja 74 kolmanda astme intensiivravi voodit, nende üldvoodite seas on ka teise ja esimese astme intensiivravi," ütles Sule.

See teeb kokku 951 voodikohta. Sule tunnistas, et tuhande voodikoha piir on lähenemas ja see on haiglatele väga suur väljakutse. Ravimahu kasvatamiseks on üle vaadatud tehnoloogiline varustus, mida jagatakse neile haiglatele, kus seda kõige rohkem vaja on.

Meditsiiniaparatuuriga varustatuse tagamisse on kaasatud kaitsejõud. Välihaigla käivitamine pole Sule hinnangul mõistlik, sest see on väga kallis. Välihaigla annab juurde 40 voodikohta, kuid ei anna tööjõudu, mida on kõige rohkem vaja, lisas ta.

"Peame läbirääkimisi nii Tartu Ülikooli kui tervishoiu kõrgkoolidega, et nad aitaksid meid tudengitega, sest tudengid on väga oluline jõud. Kõige kriitilisem koht suures mahus haigestunute abistamiseks ongi tööjõud," lausus Sule.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik tunnistas, et tuhande haiglapatsiendi raviks otsitakse juba praegu abikäsi ka erasektorist. "Abi oleks vaja sadades inimestes," nentis ta.

Kiik ütles, et kui teadusnõukoda nii leiab ja kui nakatumiskordaja on ka praeguste piirangute juures üle ühe, tuleb piiranguid karmistada.

"Tuleb sulgeda need kohad ja need tegevused, mis ei ole välditavalt vajalikud – on see kaubandus, on see toitlustus, on see mis tahes huvi- ja spordiala tegevus. Hoolimata sellest, et iga selline otsus tähendab rahalist mõju, probleeme töökohtadele, aga meil ei pruugi jääda muud valikut," lausus Kiik.

Kiik lisas, et sulgemisotsustega peab kaasas käima õiglane hüvitamine.