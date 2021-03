Teadusnõukoja ekspert, füüsik Mario Kadastik ütles, et tõenäoliselt on koroonaviiruse levikut juba veidi vähendanud veebruari lõpu ja märtsi alguse piirangud. Neljapäevast kehtima hakkavate piirangute mõju saab nägema hakata tuleva nädala lõpust.

Kadastik rääkis "Ringvaates", et kui alles hiljuti oli Eesti nakatumiskordaja R 1,3, siis nüüd on see langenud 1,1 -1,2 juurde. Tema hinnangul on see eelmise paari nädala piirangute mõju.

"Ma loodaks, et mingisugust paranemist on toimunud ka vahepealsetest piirangutest, mis olid veebruari lõpus-märtsi alguses, et natuke nad on kasvutempot äkki pidurdanud. Seda on natuke R-ist näha, et kui see oli vahepeal 1,3 juures, siis nüüd tagasi 1,1-1,2 juures. Aga see on endiselt kiire kasv," rääkis Kadastik.

"Kui nüüd ülehomsest hakkavad uued piirangud kehtima, siis järgmise nädala lõpuks äkki näeme, et hakkavad numbrid vaikselt vähenema, vähemalt nad ei kasva enam," lisas ta.

Kadastiku sõnul on vaktsineerimistel olnud haiguse levikule mõju. Ta selgitas, et näiteks on tänu vaktsineerimistele muutunud haiglasse jõudnud inimeste vanuseline jaotus ehk üle 80-aastaseid, kes on saanud vaktsiini, jõuab haiglasse proportsionaalselt vähem.

Kadastiku sõnul jõuab praegu umbes seitse protsenti koroonaviirusesse nakatunutest haiglasse.