Pea 90 miljonit ameeriklast on saanud vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini ning Valge Maja meditsiininõuniku Anthony Fauci sõnul kasvavad vaktsiinitarned järgnevate nädalate jooksul veelgi, mistõttu on nii mõnedki osariigid otsustanud piiranguid leevendada. Ent eksperdid hoiatavad uute viirustüvede eest.

USA-s tehakse päevas umbes kaks miljonit vaktsiinisüsti, mis on tekitanud ameeriklastes lootuse, et peagi on võimalik tavaelu juurde naasta.

"Ma ei pidanud jõule ega tänupüha, nii et kõikide lastelastega kohtumine saab olema lihtsalt imeline," rääkis Minnesota osariigi elanik Joann.

Samuti soovivad osariigid majanduse taasavada. Texas ja Mississippi teatasid, et tühistavad maskikandmise kohustuse ja leevendavad äridele kehtestatud piiranguid. California plaanib aga järgmisel kuul avada teemapargid.

Samal ajal hoiatavad eksperdid koroonaviiruse uute tüvede eest ja rõhutavad, et kuigi nakatunute arv on pea kaks kuud vähenenud, siis sama on teinud ka testimine.

"Kui testimine ka edaspidi väheneb, siis me ei tea, kas nakatunute arv hakkab uuesti kasvama või mitte," hoiatas Chicago haigla arst Mary Hayden.

"Viimase poolteise nädala jooksul oleme näinud, kuidas nakatunute arvu vähenemine on pidurdunud. Sellel piiril püsimine, kus päevas on 60 000 kuni 70 000 uut nakatumist, on vastuvõetamatu. See on liiga kõrge," nentis Valge Maja meditsiininõunik Anthony Fauci.

Fauci sõnul avalikustab haiguste kontrolli ja tõrje keskus peagi juhtnöörid, kuidas vaktsineeritud inimesed peaksid teistega suhtlema.