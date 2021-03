USA siseturvalisuse ameti (Department of Homeland Security) juhataja Alejandro Mayorkas pöördus vabatahtlike poole, et nad aitaksid toime tulla lõunapiiri ületada püüdvate sisserändajatega. Tegemist on Joe Bideni administratsiooni esimese kriisiga.

USA president Joe Biden seisab silmitsi vabariiklaste kriitikaga, kes süüdistavad teda sisserändajate julgustamises. USA endine president Donald Trump nõudis, et kõik varjupaigataotlejad peavad jääma Mehhikosse, enne kui neil lubatakse USA-sse siseneda, teatas The Times.

Mayorkas oli president Barack Obama ajal siseturvalisuse ameti asedirektor. Eelmisel nädalal eitas ta, et USA lõunapiiril on tekkinud kriis. USA telekanal Fox Newsi käsutuses on aga e-kiri, kus Mayorkas soovis vabatahtlike piirile suunamist.

"Täna aktiveerin vabatahtlike väe, et toetada tolli- ja piirikaitset. Olete tõenäoliselt näinud uudiseid tohutu hulga sisserändajate kohta, kes soovivad siia riiki saada. President Biden ja mina oleme pühendunud, et meie rahval oleks turvaline, korrapärane ja inimlik sisserändesüsteem," teatas e-kirjas Mayorkas.

"Palun kaaluge vabatahtlike jõududega liitumist, et pakkuda edelapiiril taas vajalikku humanitaarabi," lisas Mayorkas.

Vabatahtlike ülesannete hulka kuulub söögi valmistamine, tarvikute ja retseptiravimite jagamine ning majapidamine.

USA tolli- ja piirikaitse amet teatas jaanuaris, et USA-Mehhiko piiril peeti kinni ligi 78 000 sisserändajat. Alates esimesest märtsist on USA piirivalvurid tabanud veel 19 000 täiskasvanut ja last. Viimase kahe nädala jooksul on ilma vanemateta vahi all viibivate laste arv kolmekordistunud.

"Rohkem kui 1360 last on piiril kinni peetud kauem, kui USA seadustega lubatud 72 tundi. Sealhulgas 169 last on nooremad kui 13 aastat," teatas The New York Times.

Piiri kinnipidamiskeskused on spartalikud rajatised, mis on tavaliselt mõeldud täiskasvanutele. USA ametnikud püüavad seal olevaid lapsi paigutada nende sugulaste juurde.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki keeldus kinnitamast, kui palju lapsi hoitakse piiril asuvates rajatistes.

"Jätkame tööd selle nimel, et anda piirkonna inimestele teada, et praegu pole see aeg, kus piiri ületada," ütles Psaki.

"Reedel välja antud valitsuse uued suunised võimaldavad laste varjupaikade võimsuse taastada koroonaviiruse eelsele tasemele ja see hõlbustab piiril olevaid tingimusi," lisas Psaki.