Euroopas kõige kõrgema nakatumisnäitajaga Tšehhis registreeriti viimase ööpäevaga ligi 14 500 uut koroonajuhtumit. Nakatumisnäitaja on seal vaid veidi kõrgem kui Eestis.

Neljapäevane statistika on peaaegu tuhande võrra väiksem, kui nädal tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimase 14-päeva nakatunute arv 100 000 kohta on ligi 1500 ehk vaid veidi kõrgem kui Eestis, kus see on 1453.

Samas on raskes seisundis haigete ja surmade arv Tšehhis rekordkõrge. Viimaste ööpäevadega on surnud umbes 200 inimest.

Kolmapäeval vaktsineeriti Tšehhis koroonaviiruse vastu ligi 40 000 inimest.

Kokku on 10,7 miljoni elanikuga riigis tehtud ligi miljon vaktsiinisüsti.