Eelmisel aastal tuli riik pandeemiast välja 2,3-protsendilise majanduskasvuga ja nõnda oli suurtest majandustest Hiina ainus, kes näitas ametlikult kasvunumbreid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hiina börsid näitasid neljapäeval head kasvu, kuna kartused, et pangalaenude võtmine on vähenenud, ei ole tõeks osutunud.

Turgudel on tekkinud optimism, et Hiina ja USA pinged kaubandussõjas leevenevad.

Hiina peaminister rõhutas, et USA-l ja Hiinal on ühised huvid ja kindlasti leitakse valdkondi koostööks.

"Hiina majandus on tugevalt integreeritud maailma majandusse. Uste sulgemine ei vii kuhugi. Hiina jätkab algatust end laiemalt avada. Seda vajab nii Hiina, kuid see on kasulik ka kogu ilmale. Hiina kasvav siseturg on ühes nõudluse kasvuga suur võimalus välistoodetele, teenustele ning investeeringutele," sõnas Li Keqiang.