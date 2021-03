Direktor eksamitest: otsused võiks tulla kiiremini ja olla täpsemad

Kui ruttu tuleks eksamite ajad ära otsustada? Kui suur on see probleem praegu õpetajatele ja õpilastele?

Ma arvan, et mida kiiremini, seda parem, mida kiiremini me saame selguse majja. See on nagu kõikide valitsuse otsuste taga, mida me oleme hiljuti kuulnud. Sama on ka haridus- ja teadusministeeriumist tulevate otsustega - need võiksid tulla kiiremini, konkreetsemad ja täpsemad.

Kuidas ebaselgus mõjutab õpetajaid ja õpilasi?

Segadus tekitab segadust. See tähendba, et kogu aeg peab midagi ümber tegema, peab ümber mõtlema. Ma arvan, et need ideed, mida on koolijuhtide poolt välja pakutud, et haakida need lahti lõpetamise tingimustest, on tegelikult päris hea mõte. Siis see võtab selle tohutu tormamise maha. Seda, kas neid eksameid tehakse või mitte, me nägime eelmisest aastast.

Täna olid esimest korda koduõppel ka mudilased, kaasa arvatud esimese klassi lapsed. Kuidas läks?

Ma arvan, et läks päris hästi seetõttu, et me ei ole saanud palju tagasisidet, et oleks midagi halvasti läinud. Küll aga me saame väga täpselt aru, et see on väga suur probleem väikeste laste vanematele ennekõike. Aga ka siin on nii valitsus kui ka näiteks Tallinna linn sellele mõelnud, et kui kellelgi on hädaolukord, siis saab oma lapse ka jätta kooli.

Terve hulk lapsevanemaid vaatab meid - mis on teie sõnum neile, kuidas esimese klassi last näiteks aidata, eriti kui on endal vaja tööd teha?

Kindel on see, et õpetamisega lapsevanem ei pea tegelema. Õpetamine on ennekõike kooli küsimus. Aga kõik muud, sotsiaalsed küsimused, mis puudutab õpetamisel aitamist ja kas on arvutite puudused või muud mured, siis sellega tuleks kindlasti pöörduda kooli poole ja ma olen veendunud, et koolid aitavad.

Välja on käidud ka idee, et selle kooliaasta peaks võib-olla üldse "korstnasse kirjutama".

Ma ei ole sellega nõus.

Miks?

See tähendab, et siis me peaksime kõik hakkama oma elusid n-ö korstnasse kirjutama. Lapsed on ju õppinud. Nad on ju ikkagi ka koolis käinud, edasi toimub ka video vahendusel tundide andmine. Milline see õpe ja selle kvaliteet on, selgub alles aastate pärast. Seda me täna ei tea.

Me ei tea ka seda, kui suured lüngad ikkagi jäävad?

Absoluutselt. Ja seda tuleb hakata alles testima ja natuke teistsuguste meetoditega nagu praegu on välja pakutud.