Eesti keele riigieksami toimumisaeg jäi paika

Esimene riigieksam on 19. aprillil toimuv eesti keele kirjalik eksam ning see toimub tavapärasel ajal, samuti ei muudeta eesti keel teise keelena eksamite toimumisaegu. Eksamid toimuvad hajutatult, maskide ja teisi ettevaatusabinõusid kasutades, teatas haridusministeerium.

Riigieksamite lisaeksamite ajad on täpsustamisel, pidades silmas seda, et põhieksami ja lisaeksami vahele jääks piisav aeg ning vajadusel nähakse ette täiendav lisaeksami aeg.

Lisaks kiitis valitsus neljapäeval heaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuse eelnõu, mis lubab sel õppeaastal muuta eksamite toimumise aegu ning korraldada täiendavaid lisaaeksameid.

Eelnõu lubab käimasoleval õppeaastal nii põhikoolis kui gümnaasiumis numbriliste kokkuvõtvate hinnete asemel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid.

Eelnõu loob võimaluse ka selleks, et kui olukord peaks minema keerulisemaks ning viiruse levikuga seotud olukorrast tingituna tuleb kehtestada veelgi rangemaid piiranguid, mille tõttu eksameid võimalik mõistlikul ajal läbi viia, ei ole riigieksamite sooritamine sel õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise tingimus, teatas ministeerium.

Eelnõu peab heaks kiitma riigikogu.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on vaja täiendavaid lisaeksameid , et eksam ei jääks näiteks eneseisolatsiooni tõttu tegemata. "Oluline on ka, et kõikide eksamite tulemused oleks teada õigel ajal selleks, et õppijad saaksid järgmisele tasemele kandideerida, ka need, kes soovivad minna edasi välisülikoolidesse," ütles Kersna.

Kersna lisas, et tänaste teadmiste juures loodetakse, et lõpueksameid ei pea kooli lõpetamisest lahti siduma.

Kersna märkis ka, et kõigil õpilastel palutakse kahe nädala jooksul enne eksami toimumist hoida kontaktide arvu võimalikult madalal.