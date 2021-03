Sanders tahab tuua Amazoni asutaja senati komitee ette

Vermonti senaatori väitel püüab Amazon takistada oma töötajate kavatsust moodustada Alabamas ametiühing ja ühtlasi nende katseid pidada läbirääkimisi paremate palkade ja töötingimuste üle.

Amazoni laos Alabama osariigis Bessemeris algas veebruaris hääletus, kus töötajad otsustavad ametiühingu moodustamise üle. Senatisse on tulemas ka üks Bessemeri lao töötajaid Jennifer Bates.

Sanders kirjutas Twitteris, et kutsus Bezose selgitama, "miks ta peab kohaseks kulutada hulga raha selleks, et mitte võimalda Amazoni töötajaile majanduslikku väärikust, samal ajal, kui ta ise pandeemia ajal 78 miljardi dollari võrra rikkamaks sai".

Amazon ei ole veel vastanud, kas maailma rikkaim inimene Bezos senatisse ilmub, kuid CNN-i andmeil tal sellist kavatsust ei ole.

Kui ametiühingu loomine Bessemeris õnnestub, oleks see esimene omataoline Amazonis, mis annab Ühendriikides tööd umbes 800 000 inimesele. Ettevõte ei ole ametlikult väljendanud vastuseisu ametiühingu loomisele, kuid on korraldanud Alabamas ulatusliku kampaania, milles on nimetanud seda tarbetuks.

Amazon on ka väitnud, et enamik selle töötajaist ei taha ametiühinguga liituda. Loodud on veebileht ja jagatud flaiereid, milles ärgitatakse töötajaid organiseerumise vastu hääletama.

Sandersi sõnul kutsus ta komitee kokku varanduslikku ebavõrdsust puudutava kriisi tõttu. Ta tõdes, et 664 Ühendriikide miljardäri on kasvatanud pandeemia ajal oma varandust 1,3 triljoni dollari võrra.