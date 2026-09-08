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Ungari saadab vastuvõetamatu tegevuse eest välja 10 Vene diplomaati

Välismaa
Ungari välisminister Anita Orbán
Ungari välisminister Anita Orbán Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MARTIN DIVISEK
Välismaa

Ungari saadab riigist välja kümme Vene diplomaatilise esinduse liiget, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastuvõetamatu, ütles välisminister Anita Orbán teisipäeval.

Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Péter Magyari uus valitsus tegi selle sammu, et kaitsta Ungari julgeolekut ja suveräänsust, lausus Orbán Facebooki postituses.

Minister lisas, et see ei tähenda diplomaatiliste suhete katkestamist Venemaaga.

"Ungari kavatseb jätkata vajalikku dialoogi, mis põhineb vastastikusel austusel ja reeglitest kinnipidamisel," ütles Orbán, täpsustamata, mida esinduse töötajad väidetavalt tegid.

Moskva lubas väljasaatmistele vastata.

"Vastus russofoobsele lobile Budapestis tuleb karm ja valus," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova riiklikule uudisteagentuurile TASS.

Ungari eelmine peaminister Viktor Orbán, kes kaotas pärast 16 aastat aprillikuistel valimistel võimu, hoidis tihedaid sidemeid Venemaa ja Kremli peremehe Vladimir Putiniga.

Alates mais ametisse astumisest on Magyar püüdnud parandada suhteid EL-i ja Kiieviga, mis olid tema eelkäija ajal pingelised.

Ungari ei olnud liitunud teiste Euroopa riikidega, kes saatsid pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal massiliselt Vene diplomaate välja.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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