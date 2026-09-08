Soome prokurörid nõuavad kaablikahjustajatele reaalset vangistust

Soome prokurörid nõuavad Läänemeres sidekaableid rikkunud laeva Fitburg kaptenile ja pootsmanile vähemalt 2,5 aasta pikkust vangistust. Mehed end kohtus süüdi ei tunnistanud.

Aastavahetusel vedas kaubalaev Fitburg Soome lahel sõites ankrut mööda merepõhja hinnanguliselt 130 kilomeetri jooksul. Laev oli teel Venemaalt Iisraeli. Kahjustada sai kaks sidekaablit Eesti majandusvööndis Helsingi ja Tallinna vahel, osa kahjustustest tekkis ka Soome territoriaalvetes.

Prokuröri sõnul kujutas laev tõsist ohtu Soome side-, elektri- ja gaasivõrkude toimimisele, kaablite kahjustamine tõi kaasa sadade tuhandete eurode ulatuses kulusid.

Fitburgi meeskonda kuulus 14 Venemaa, Gruusia, Aserbaidžaani ja Kazahstani kodakondsusega inimest.

Teisipäeval esitati Helsingi esimese astme kohtus süüdistus ühele Venemaa ja ühele Aserbaidžaani kodanikule. Saalis viibis ka Venemaa saatkonna esindaja.

Umbes aasta tagasi oli Helsingi esimese astmekohtus samalaadne juhtum laevaga Eagle-S, aga kohus leidis, et Soome kohus ei saa juhtumit arutada, kuna see leidis aset rahvusvahelistes vetes. Teise astme kohus otsustas siiski, et juhtum on Soome kohtu pädevuses, sest kahju kannatas ka Soome.

Venelasest kapten Andrei Maksimenko paistis kohtusse ilmudes olevat heas tujus, öeldes Soome ajakirjanikele soome keeles "Tere hommikust!"

"No mida ootuste kohta öelda: me oleme Vene... rahvusvahelised meremehed" ütles kapten pisut sõnu segi ajades ja toonitas, et juhtum puudutab rahvusvahelist merendusõigust.

Maksimenko märkis, et ei muretse, kuna juhtumi käsitlemine toimub Soomes, kes on ju ise uhke selle üle, et on tugev õigusriik.

Yle venekeelse toimetuse ajakirjanik küsis ka, mida kapten ütleb väidete kohta, et laeva meeskond tegutses Vene võimude korraldusel.

"See on rumalus," ütles Maksimenko.

Kapten Maksimenko kaitsja Olli Etelämäki tõstatas Soome kohtu pädevuse küsimuse, nagu oodata oligi.

"Kõigepealt on jurisdiktsiooni küsimus ja siin andis Eagle-S-i lahendus kaitsjatele head moona," rääkis Etelämäki.

Ka laevaettevõtte esindaja Herman Ljungberg rääkis sellest, et Helsingi kohus ei saa seda süüasja arutada ega kahjutasu nõuda, aga kohtunik katkestas teda, öeldes, et kuna teo tagajärjed on ilmnenud Soomes, on Soomel pädevus juhtumit käsitleda.

Ljunbergi sõnul on kaitsjatel kavas ka Eagle-S-i asjas kõrgema kohtu tehtud otsus edasi kaevata, kuna kaitsjad leiavad endiselt, et juhtum ei kuulu Soome jurisdiktsiooni alla.

Prokurör nõuab laeva kaptenile Andrei Maksimenkole ja Aserbaidžaani kodanikust pootsmanile vähemalt kahe ja poole aasta pikkust reaalset vangistust.

Ei kapten ega pootsman end süüdi ei tunnistanud. Nende ütlusi hakkab kohus kuulama järgmisel nädalal.