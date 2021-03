Pärast mitmeid kuid karmide piirangute all elanud Belgia on asunud ühiskonda järk-järgult avama. Kuu aega tagasi klientide tulva alla jäänud juuksurite sõnul olid inimeste soengud lausa metsikuks kasvanud.

Eelmise aasta novembri algus oli mitmete Lääne-Euroopa riikide jaoks tõehetk, sest koroonaviiruse nakatumisnäitajad kerkisid seninägematutesse kõrgustesse. Toona suleti ühiskonnad ning veel mõne nädala taguse Eestiga võrreldes neid lahti tehtud polegi.

Epidemioloogiline olukord on lubanud Belgia ühiskonda avada järk-järgult. Kuu aega tagasi said uksed avada juuksurid, paar nädalat hiljem tatoveeringusalongid ning sellest nädalast juuksurikoolid, fotograafiärid ja privaatsaunad.

Brüsseli kesklinna kaubanduskeskuses juuksurisalongi pidava Palma sõnul oli veeburari keskpaigas klientide huvi tohutu. "Meil on olnud tõesti palju kliente. Kuni praeguseni töötasime tihti ilma pausideta. Aga nüüd on rahulikum," rääkis ta.

Mõni tänav eemal juuksurina töötava Nurseli sõnul oli kolme ja poole kuu pikkune paus klientide soengud metsikuks kasvatanud.

"Klientide juuksed on väga pikad. Paljud lõikasid endal kodus ise juukseid. Töö käigus näeme väga palju moraalselt väsinud, isegi psühholoogiliste probleemidega inimesi. Ollakse palju üksi ja paljudel on keeruline sellega harjuda, sest pole sotsiaalset elu. See on raske, ma arvan," lausus Nurseli.

Juuksurite sissetulek on nüüd vaikselt taastumas, kuid finantsiline auk on meeletu.

"Rahalises mõttes tabas katastroof meid kohe pärast avamist, sest pidime salongi eest ikkagi makse maksma. Erateenuse pakkujatele oli see aga kingitus, mille riik justkui laenuna tegi," rääkis Nurseli.

Nurseli sõnul on lähipiirkonnas uksed sulgenud kahe tema tuttava juuksurisalongid, sest raha sai lihtsalt otsa.

Vahepealset aega üritavad tasa teha ka tätoveerijad, kelle käed on sõna otses mõttes tööd täis. Ülipingelisele graafikule viidates loobusid neist ajakirjanikuga rääkima kõik. Järjekorrad olla mitmete kuude pikkused.

Mai alguseni on Belgias teatavaks tehtud ka plaan, kuidas naasta tavapärase elu juurde.