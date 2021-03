Terviseamet hindab koroonaviiruse tüvede sekveneerimistulemuste põhjal, et Suurbritannia tüve leviku osakaal Eestis võib möödunud nädala seisuga olla umbes 70 protsenti.

Ameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul sõltub protsent valmist, aga suurusjärk võib selline olla.

"Suurbritannia tüvi on laialdane ja domineeriv. Nädalast nädalasse on selle osakaal kasvanud. Ka Lõuna-Aafrika Vabariigi tüve tuleks rohkem jälgida, sest see toob raskema haiguskulu ja laialdasema viiruse leviku," ütles Sepp.

Terviseameti hinnangul võib haigestumine kasvada veel järgmised kaks nädalat, jõudes 2000 nakatununi päevas, ent piirangute esmane mõju on juba pisut tunda.

Nakkus on levimas lasteaiaealiste laste seas, aga ka 65-79-aastaste seas.

Samas veel möödunud nädalal muret teinud üle 80-aastaste kasvanud nakatumine on nüüd langusesse pööranud. Nädalaga on nende nakatumine vähenenud 11 protsenti, mida võib seostada nii vaktsineerimise kui ka läbipõdemisega. Iseäranis kehtib see hooldekodude eakate elanike kohta.

40 protsendi sõnul on nad nakkuse saanud pereringis, 16 protsenti tööl ning kolmandik ei oska oma nakatumise allikat nimetada.

Nakatumiskordaja R on jäänud möödunud nädalaga samale tasemele, 1,09. Harjumaal on see jätkuvalt kõrgeim - 1,12. Ida-Virumaal on nakatumiskordaja aga langenud 0,95-ni.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et nakatumise kiires tõusus on tulnud õhkõrn platoo, kuid järgmised nädalad on otsustavad, kas nakatumiskõver hakkab alalpoole pöörama. Ta tõi esile, et haiglates on pandeemia saavutanud oma haripunkti, kokku on koroonaga hospitaliseerituid üle 700.

Ta lisas, et Eesti on AstraZenecaga vaktsineerimisi jätkamas.

"See on juba päästnud kümneid inimelusid, kaudselt võib-olla ka sadu. Ühelgi riigil pole tõendeid, et AstraZeneca vaktsiin oleks seotud nende traagiliste juhtumitega," ütles Kiik, lisades, et võimalikku seost trombide tekkega peab muidugi uurima.

Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs tõi esile, et kõigist Euroopa 17 miljonist AstraZenecaga tehtud vaktsineerimisest kaks kolmandikku viidi läbi Suurbritannias. Sealt aga pole tulnud infot ühestki trombijuhtumist. Irs ütles, et Suurbritannias vaktsineeriti AstraZenecaga peamiselt eakaid, EL-is aga alla 65-aastaseid. Ta ei välistanud, et see asjaolu selgitab erinevusi suures pildis.

Teisipäeval koguneb ka immunoprofülaktika ekspertkomisjon, et AstraZeneca vaktsiiniga seonduvat arutada.