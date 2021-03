Euroopa ravimiamet: AstraZeneca vaktsiin ei põhjusta verehüübeid

Euroopa ravimiamet (EMA) on "täielikult veendunud", et AstraZeneca vaktsiini kasulikkus kaalub üles võimalikud riskid. EMA juhi Emer Cooke'i sõnul ei põhjusta AstraZeneca vaktsiinid verehüübeid.

"Amet on endiselt kindlalt veendunud, et AstraZeneca vaktsiini eelised koroonaviiruse ennetamisel kaaluvad üles kõrvaltoimete riski," ütles Cooke teisipäeval.

Sellest hoolimata võtab Euroopa ravimiamet praegust AstraZeneca vaktsiini uurimist tõsiselt. Cooke lisas, et praegu tekkinud olukord ei olnud ootamatu. Kui vaktsineeritakse miljoneid inimesi, on vältimatu, et pärast vaktsineerimist tekivad ka harvad või tõsised haigused.

EMA kontrollib nüüd, kas see on kõrvalmõju või kokkusattumus. Selleks on vaja teaduslikku hinnangut. "Meil peavad kõigepealt olema faktid," ütles Cooke.

EMA uurib AstraZeneca vaktsiini puhul ka seda, kas probleemiks on üksikud partiid. "See on osa testist," kinnitas Cooke.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), AstraZeneca ja EMA on kõik kinnitanud, et AstraZeneca vaktsiin on ohutu. Nende sõnul puudub AstraZeneca vaktsiinil ja kardetud verehüüvete vahel seos.

Suurbritannias on AstraZeneca vaktsiiniga tehtud rohkem kui 11 miljonit süsti, suuremaid probleeme vaktsiiniga pole London tuvastanud.

Enam kui tosin Euroopa Liidu riiki on ettevaatusabinõuna peatanud AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise. Nende seas on ka kolm Euroopa suurima rahvaarvuga riiki: Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia