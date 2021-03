Euroopa riigid on AstraZeneca vaktsiinihirmust üle saamas

Prantsusmaa ja Itaalia valmistuvad juba loobuma AstraZeneca vaktsiini kasutamise peatamisest. Teisipäeval teatas Euroopa ravimiamet (EMA), et on "kindlalt veendunud", et AstraZeneca vaktsiini kasu kaalub üles kõik riskid.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Itaalia peaminister Mario Draghi ütlesid teisipäeva õhtul, et taaskäivitavad AstraZeneca vaktsiini manustamise viivitamata, kui EMA selle neljapäeval heaks kiidab.

Macroni ja Draghi sõnul oli EMA viimane avaldus julgustav, et AstraZeneca kasutamine pole põhjustanud verehüübeid, teatas The Times.

"Praegu pole mingeid viiteid sellele, et AstraZeneca vaktsiin on verehüübimist põhjustanud. Kliinilistes uuringutes pole neid tuvastatud. Miljoneid inimesi vaktsineerides on paratamatu, et pärast vaktsineerimist ilmnevad mõned haigused. Meie roll on neid hinnata, et saaksime aru, kas see on tõeline kõrvalmõju või kokkusattumus," ütles EMA tegevdirektor Emer Cooke.

Itaalia ravimiagentuuri juht Nicola Magrini sõnul oli AstraZeneca vaktsiini kasutamise peatamine poliitiline otsus.

"Itaalia tegi seda sellepärast, kuna mitmed Euroopa riigid, sealhulgas Saksamaa ja Prantsusmaa otsustasid AstraZeneca vaktsiini kasutamise peatada," ütles Magrini.

Prantsusmaa peaminister Jean Castex teatas, et kasutab kohe ise AstraZeneca vaktsiini, kui see kuulutatakse neljapäeval ohutuks.

Suurbritannias on AstraZeneca vaktsiini saanud rohkem kui 20 miljonit inimest. Kolmel inimesel on esinenud selle käigus harvaesinevat verehüübimist. Suurbritannia võimude teatel pole märke selle kohta, et AstraZeneca vaktsiin põhjustab olulisi kõrvalnähtusid.

"Me teame, et vaktsiin ei põhjusta tõsiseid püsivaid kõrvaltoimeid. Halvimal juhul on need kõrvaltoimed nii haruldased, et nende avastamine on peaaegu võimatu," ütles Bristoli ülikooli professor Adam Finn.

Euroopa Komisjon on ka liikmesriikide valitsustele teatanud, et nad lõpetaksid vaktsiinivarude otsas istumise.

"Me võistleme ajaga ja vaktsineerimine on peamine võti nakatunute arvu vähendamiseks," ütles Euroopa Liidu tervisevolinik Stella Kyriakides.

Euroopa Liidu valitsused on saanud kokku 62,2 miljonit koroonavaktsiini annust. Kasutatud neist on ainult 48 miljonit. AstraZeneca vaktsiini on EL-i tarnitud 15 miljoni annuse ulatuses, kuid vähem kui pooled neist doosidest on leidnud kasutust.