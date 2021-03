Seadusemuudatuse vastu hääletas 19 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) saadikut, hääletamata jätsid viis saadikut - Hanno Pevkur ja Valdo Randpere Reformierakonnast ning Urmas Reinsalu, Mihhail Lotman ja Helir-Valdor Seeder Isamaast.

"Lõpuks ometi sai see Kolgata teekond läbi ja nii vajalik seaduseparandus kinnitatud. Noortele tekib nüüd üks võimalus juurde - nad saavad vajadusel minna psühhiaatri vastuvõtule. Psühhiaater hindab noore psühhiaatrilise ravi vajadust ja selgitab ühtlasi välja, miks noor ei soovi koos vanemaga pöörduda ja talle oma murest rääkida," sõnas sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt.

Edaspidi saab Küti sõnul paremini ravida perevägivalla all kannatanud või seksuaalselt väärkoheldud lapsi, samuti näiteks teismelisi, kes kannatavad depressiooni, söömishäire või mõne sõltuvuse käes.

"Mõistagi peab ravivajadus olema alati meditsiiniliselt põhjendatud, aga selle selgitab välja psühhiaater. Täna veel kehtiv piirang, mis keelab alaealisele anda psühhiaatrilist abi ilma vanemate või kohtu loata, on korduvalt takistanud laste aitamist. Küll ja küll on juhtumeid, kus laste vaimse tervise hädad saavad alguse perekonnast. Ja vahel lapsed häbenevad vanematele oma muredest rääkida või tahavad nad säästa oma vanemaid, kes on ise murede küüsis," rääkis Kütt.

Sotsiaaldemokraadid algatasid seadusemuudatuse 2019. aasta detsembris, kuid EKRE vastuseisu tõttu blokeeris eelmine koalitsioon eelnõu menetlemise riigikogus.