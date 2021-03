Tegemist oli esimese Prantsuse-Briti ühise peale- ja mahalaadimisoperatsiooniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Briti maavägedele kuuluvalt transpordilaevalt alustati Briti ja Prantsuse tehnika mahalaadimist kolmapäeva hommikul kell üheksa - mis oli mõnevõrra plaanitust hiljem. Laadimise eest vastutav Briti ohvitser ütles "Aktuaalsele kaamerale", et maha tuleb laadida 151 masinat ja 32 konteinerit.

"Laev jõudis kaks tundi hiljem. Meil on Briti maaväes ainult mõned sellised laevad. Nende töögraafik on väga tihe. Nii et on ülitähtis, et peale- ja mahalaadimine toimuks nii kiiresti kui võimalik. Ja laev saaks suunduda järgmist ülesannet täitma," ütles siirmisoperatsiooni vastutav ohvitser Jonathan Caulder.

Mõnevõrra viivitas mahalaadimise algust ka eelmine laev, millelt ei jõutud ettenähtud ajaks sõiduautosid maha laadida.

Prantsuse logistik ütles, et tänane Briti-Prantsuse ühine siirmisoperatsioon on esimene omataoline.

"Täna me harjutame koos laevale tehnika laadimist ja mahalaadimist. Tehnika laadisid Prantsusmaal laevale Prantsuse ja Briti meeskonnad, täna aga laadivad siin Paldiskis tehnika maha prantslased koos mõningate brittidega," rääkis toetusväejuhatuse vastutav ohvitser, major Alexis.

Umbes 300 sõduri suurune Prantsuse kontingent jääb Eestisse aastaks, vahetades erinevaid üksusi. Prantslased on ainuke vägi Eestis paiknevast NATO lahingugrupis, mis lisaks brittidele kasutab relvastuses tanke. kontingendi ülem, kolonel Bruno Demesi andis mõista, et Kevadtormi õppustele võib olla oodata liitlasi juurde.

"Kavas on ühisõppused britide ja eestlastega. Võimalik, et lähikuudel liitub Ameerika kontingent ja tugevdatud Briti kontingent, et osaleda Kevadtormil," rääkis Demesi.

Varasemalt on prantslased Ühendkuningriigi juhitavas lahingugrupis teeninud 2017. ja 2019. aastal kaheksa kuu pikkuse rotatsiooniga.