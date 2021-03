Kaitsevägi teeb mullused väiksemad või ära jäänud õppused tänavu tasa

Sel kevadel on Kevadtorm mullusest mahukam. Liitlased toovad kohale rohkem jõude ja relvasüsteeme. Näiteks britid toovad reaktiivsuurtükiväe üksuse, ameeriklased koptereid, itaallased lendavad oma hävitajatega F-35, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel aastal jättis kaitsevägi reservõppekogunemised ära, liitlastel paluti koju jääda ja Kevadtorm toimus säästuvariandis keskpolügoonil. Sel suvel kaks nädalat enne Kevadtormi korraldavad ameeriklased õppuse Defender Europe raames õhudessandi Nurmsis.

"Eesti on see koht, kus põhimõtteliselt õhust visatakse alla üle 1000 langevarjuri koos rasketehnikaga. Seda toetatakse kopteritega, lennukitega ja selle lõpus meie poole pealt osalevad nii eFP (Enhanced Forward Presence ehk NATO liitlaste suurendatud kohalolek), Scoutspataljon, Kaitseliit, õhutõrje. See saab olema kindlasti õppus, mis oma mastaabilt ei ole varem silma selliselt torganud," selgitas kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem kolonel Mati Tikerpuu.

Merevägi alustab juba kevadel - aprillis toimub seekord Eestis iga-aastane lõhkekehade kahjutukstegemise õppus Open Spirit.

"Seekord on see Eestis. Tõenäoliselt suurem kui kunagi varem - vaatamata koroonale on meil 11 osalevat riiki, 20 laeva ja tuukrimeeskond," rääkis mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Kevadtormil osaleb taas Poola oma laevatõrje raketisüsteemiga. Tänavu on asjal ka uus maik - Eesti plaanib hankida samuti laevatõrje raketisüsteemi.

"Mis puudutab seda käsuahelat, taktikalist kasutamist, siis see ei tähenda ilmtingimata seda, et me oleks hankimas sama süsteemi nagu poolakatel. Aga põhimõtteliselt on sama ratastel liikuv süsteem, mida me hankimas oleme," ütles Saska.

Eestis toimuvatele õppustele on kevad-suvel kokku oodata üle 20 laeva. Tänavusuviste õppuste omaette väljakutse on korraldada neid nii, et erinevate riikde sõdurid võimalikult vähe kokku puutuks. Kõige lihtsam on seda korraldada laevas või tankis.