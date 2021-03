Elo Selirand: Mustafa fenomen ehk pulk ninna

Tekkis võimalus kiirtestida kogu ühe saate meeskonda. Keegi ei keeldunud. Kõik said pulgad ise ninna ja ninast ka kätte. Negatiivne tulemus käivitas uskumatu protsessi. Elo Selirand kirjutab sellest, kui suur psühholoogiline mõju on kiirtestil.

Mul on kolleeg Mustafa, kes on olnud rõõmsameelne kogu koroonakriisi vältel. Tõsi, ta oli masendavalt lõbus inimene ka enne. Lihtsalt kõik see, mis on murdnud maha ka tugevamad isikud, ebakindlus, pahurus, vastumeelsus muutustele, viha, et muutusi ei tule - see pole talle üldse mõjunud.

Meie koguneme arutama maski kandmise ja mittekandmise üle, vaktsiini mõjude ja kõrvalmõjude üle, briti tüve ja uganda tüve vahede üle. Mustafa räägib aga endiselt oma lastest, tööst, halvast liiklusest, parimast türgi toidust ja nirust ilmast. No kõigest sellest, millest rääkisime meiegi enne. Enne kui...

Mustafa on terve aasta käinud filmimas neid üritusi, millele sisse pääsemise aluseks on olnud kiirtest. Või on ta olnud võtetel välismaal, kuhu pääsemise jaoks tuleb juba vängem test teha. Ta on pulki ninna pistnud ise ja teiste abiga kümneid kordi. See tohutu oht, et pulk võib ninas murduda, pole teda tabanud. Võib-olla ongi tal lisaks rõõmsale meelele ka rämedalt õnne.

Üks mu teine kolleeg, kellega pidime võtteplatsil kohtuma, helistas mulle närviliselt, et tunneb end halvasti, aga arst ütles, et veel ei ole mõtet testi teha. Et paari päeva pärast. Aga mina olin internetist tellinud endale koroona kiirtesti, millele oli kirjutatud "uudis". Mulle lihtsalt tohutult meeldivad uued asjad. See oli süljeproovi variant ja maksis tõesti üle kahekümne euro.

"Pulk tal ninas ei murdunud. Pulka polnudki."

Viskasin kolleegile autoaknast oma täiesti ebausaldusväärseks ning ebavajalikuks tembeldatud kiirtesti ning sain varsti pildi kahest triibust. Me ei kohtunud võtteplatsil. Ta jäi koju ja meie jäime terveks. Ning suure masenduse ning pahameele asemel, mis oli kolleegi hommikul painanud, ütles ta köhimise vahele: "Ei noh, nüüd ma vähemalt tean...." Pulk tal ninas ei murdunud. Pulka polnudki.

Ja siis saabus hetk, kui tekkis võimalus kiirtestida kogu ühe saate meeskonda. Keegi ei keeldunud. Kõik said pulgad ise ninna, piisavalt sügavale ja ninast ka kätte.

Negatiivne tulemus käivitas uskumatu protsessi. Ei rebitud maske eest ega muututud hooletuks nagu manab terviseamet. Hoopis muu muutus toimus. Me rääkisime lastest, ilmast, tööst ja ... kõhuhädadest. Me tegime isegi nalja. Vähemalt üheks õhtuks oli suur paine kadunud. Kui suur psühholoogiline mõju on kiirtestil!

Peaminister Kaja Kallas õigustas piirangute venimist sooviga vältida varjatud ohvreid. Palun, kasutage Mustafa fenomeni. Inimene, kes saab end testida piisavalt sageli, on kordi rahulikum kui see, kes peab olema pidevas ärevuses. Ning selle "pulgajutu" kohta - ka kassi ei peaks panema mikrolaineahju, aga võimaliku ohu pärast ei keela me kasse ära.