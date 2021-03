Suuremates kettides müüdi kiirtestid läbi mõne tunniga. Järgmine tarne tuleb müüki järgmisel nädalal, vahendas Saksa avalik-õigusliku ringhäälingu ARD uudistesaade Tagesschau.

Aldi esindaja sõnul oli väga suur nõudlus testide järgi üllatav. Müüdavate testide arv kliendi kohta oli piiratud ja iga klient võis osta korraga ühe paki.

Lidl alustas kiirtestide müüki veebipoes, kuid ka neil oli mure liiga suure huviga. Suure külastajate arvu tõttu oli vahepeal ligipääs veebipoodi piiratud. Lidl müüs viie testiga pakki hinnaga 21.99 eurot.

Järgmisel nädalal alustavad kiirtestide müüki ka teised kaupluseketid.

Föderaalvalitsus pole endale kiirteste tellinud ja jätab kiirtestide ostmise liidumaade enda otsustada.

Samal ajal on saanud kriitikat riigi terviseminister Jens Spahn, kuna testid on tulnud müüki liiga hilja ja väikses koguses. Samuti pole riik tellinud kiirteste liidumaadele, et neid kasutada näiteks lasteaedades ja koolides, nüüd tulevad testid aga vabamüüki kauplustes.

Koduste kiirtestide tootjad on teatanud, et suudavad toota ligikaudu 20 miljonit testi nädalas.