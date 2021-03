"Ma arvan, et see on meie tulevik," ütles Kersna ERR-ile kiirtestide võimaliku kasutusele võtmise kohta koolides.

"Teadlased ka kinnitasid, et kiirtestide kasutamine haridusasutustes epideemia tingimustes on oluline. See aitab kiiresti tuvastada nakkusohtlikud inimesed," lisas ta.

Teadlaste hinnangul sobivad 1.-6. klassi lastele paremini süljetestid ja kurguloputusega testid ning vanematele lastele, alates 14. eluaastast, ninaneelust võetavad testid.

Kersna sõnul käisid teadlased välja mõtte, et maskikandmise kohustus võiks olla alates 10. eluaastast. Seni on see olnud alates 12. eluaastast. "Seda peab veel arutama. Ma ei välista seda. Kui teadlased on selle meile ette pannud, siis kindlasti me võiksime selle üle arutada," ütles Kersna.

"Tänaseks on see saanud teaduslikult kinnituse, et maski kandmine on väga oluline," märkis ta.

Veebikohtumisel arutleti ka haridusasutuste õhu kvaliteedi ja selle parandamise üle. Lähikuudel koondab ministeerium koostöös tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ning koolipidajatega Eesti Hariduse Infosüsteemi koolide ja lasteaedade ventilatsiooni puudutavad andmed, et hinnata olukorda ja kavandada vajalikke investeeringuid.

Esialgsel hinnangul on investeeringuvajadus 350 miljonit eurot. Suuremat rahasüsti vajavaid loomuliku ventilatsiooniga lasteaedu on ehitusregistri andmetel Eestis praegu 466 ja koole 797.

Teadlaste kinnitusel kiirendab üle normpiiri CO2 näit oluliselt viiruse õhu kaudu levimist, kuid lenduvad aerosoolid, sealhulgas viiruseosakesed hajuvad kiiresti ning ei reosta pindu, kui ruumis on hea ventilatsioon. Seetõttu võiks olla koolides CO2 andurid.

Kohtumisel tõdeti, et seire- ja tõkestamismeetodite valikuks on vaja tõenduspõhist pilootuuringut, milles kombineeritakse nii reoveeseire tulemusi kui kiirteste ning koolikeskkonnas rakendatavaid abinõusid ruumiõhu kvaliteedi parandamiseks. Samuti on vaja rohkem teavet selle kohta, kui suures ulatuses koroonaviirus just koolides edasi kandub ning milline on lähikontaktsetest laste nakatumise määr. Tartu Ülikooli teadlased koostavad pilootuuringu ettepanekut ning see peaks valmima uueks nädalaks.

Veebikohtumisel osalesid Jarek Kurnitski Tallinna Tehnikaülikoolist ning Mikk Jürisson, Tanel Tenson, Heiki Junninen ja Lili Milani Tartu Ülikoolist. Koolipidajaid ja koolijuhte esindasid Hille Ilves (ELVL), Tartu erakooli nõukogu esimees Urmo Uiboleht, Audentese juhatuse esimees Ahto Orav, Tartu Luterliku Peetri Kooli direktor Tarvo Siilaberg ja Anne-Ly Kerge.