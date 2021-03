Kiirtestide maaletooja loodab lähiajal Eestis müügiloa saada

Koroonaviiruse kiirteste vahendava ettevõtte juht rääkis teisipäeval ERR-ile, et loodab juba lähiajal saada terviseametilt kodus kasutatavate kiirtestide müügiloa. Terviseameti esindaja siiski mingeid tähtaegu ei maininud ning märkis, et amet palus ettevõttelt täiendavaid dokumente.

"Ma ei usu, et täna on ühtegi takistust. Ma arvan, et see võiks toimuda lähipäevadel, et terviseamet annab meie testile kodukasutuse loa," ütles Selfdiagnostics OÜ juhatuse esimees Marko Lehes "Terevisioonis" vastuseks küsimusele, mis Eestis takistab testide kasutuselevõttu. "Pigem on siin koolituse ja informeerimise küsimus," lisas ta.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles teisipäeval ERR-ile, et amet saatis ettevõttele esmaspäeval vastuse, milles palus taotlust täiendada ja esitada lisadokumente.

"Muu hulgas tuleb esitada dokumendid, mis tõendavad vastavushindamist või kui tootjat on takistatud vastavushindamist lõpetamast või algatamast erakorralised ettenägematud asjaolud, tuleb esitada selle kohta tõendid. Viimasel juhul peab olema välja toodud taotletud erandi kestus ehk eeldatav aeg, mis on vajalik kohaldatava vastavushindamise menetluse lõpule viimiseks," edastas Kaas.

"Asjaomane meditsiiniseade peab olema rahvatervise, patsiendi ohutuse või tervise seisukohast elutähtis. Hetkel kehtiva seaduse kohaselt peab seadme kasutamine olema "hädavajalik rahva tervise kaitse huvides".

Taotluses peaks elutähtis või hädavajalikkus olema põhjendatud. Põhjenduse alusel peab olema näha, et turul ei ole seadmeid, millega sama toime on võimalik saavutada. "Ehk taotleja peab selgitama, miks on vaja luba anda enne, kui kõik dokumendid on olemas," lisas terviseameti pressiesindaja.

Lehes rääkis "Terevisoonis", kuidas koroona kiirteste müüakse juba mitmes riigis Euroopas. Saksamaal olevat müügilepaisatud testikomplektid läbi müüdud mõne minutiga, ütles ta.

Lehese kirjelduse kohaselt aitab koroona kiirtest pidurdada viiruse levikut, kuna võimaldab inimestel endal enne kodust väljaminekut ja teiste inimestega kohtumist testida, kas ta on nakkusohtlik. "Kodus kasutades saab nii ära hoida ka näiteks peres kolde tekkimise, et see ei leviks laste kaudu mujale," rääkis ta.

"Näiteks Eesti Laul oli väga hea näide, kus kiirtestimisega hoiti ära nakkuskolle," ütles Lehes, viidates laupäeval Tallinnas peetud lauluvõistlusele, mille eel kõiki osalisi testiti kiirtestiga ning kahte avastatud nakatunut üritusele ei lubatud.

"Oluline on ju võtta ära koormus meditsiinisektorilt, et anda inimestele võimalus ise esimesi samme teha - see on suund, kuhu paljud riigid on läinud ja eriti just edukad riigid. See on sama lihtne nagu kraadimine. Ja see on tõenäoliselt tulevikus uus normaalsus," rääkis Lehes.

Tema sõnul võiks Eesti vajadus olla miljon kiirtesti nädalas.

"Eks siin on ka näha nagu oli maskide ja vaktsiinidega, et riigid peavad kiiresti otsustama, et mitte rongist maha jääda. Sest täna on tootmisvõimekused maailmas piiratud," rõhutas teste vahendava ettevõtte esindaja.

Selfdiagnostics OÜ andmeil on nende kiirtestide usaldusväärsus üle 98 protsendi.