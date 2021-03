Eesti tõusis Euroopas kõige kõrgema nakatumisnäitajaga riigiks

Helsingin Sanomate vahendatud Our World in Data andmetest selgub, et Eesti möödus oma nakatumisnäitajaga 1517,6 Tšehhist. Tšehhi nakatumisnäitaja on viimastel päevadel veidi alla läinud ja oli viimastel andmetel 1 474,8.

Kolmandal kohal Euroopas on Montenegro, kus viimase kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta oli viimati 1235,7.

Meie naabritest on Rootsi nakatumisnäit 562,2, Lätil 392,3, Leedul 240,2 ja Soomel 167,0.

Tähelepanuväärne on neist eriti Leedu number, kes oli eelmise aasta lõpus samuti Euroopa suurima nakatumisnäitajaga riik ja seda Eesti praeguse näitajaga sisuliselt samal tasemel.

Samas avaldatud kooronasurmade suhtarvult on Eesti Euroopas üheksandal kohal.