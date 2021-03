Eesti ei ole enam Euroopa kõrgeima nakatumisnäitajaga riik

Eesti langes selles võrdlustabelis teisele kohale nakatumisnäitajaga 1366,1, selgub Helsingin Sanomate võrdlusandmestikust. Tänavu 18. märtsil tõusis Eesti selles tabelis liidriks, kus püsis 12 päeva. Kõige kõrgem oli meie nakatumisnäitaja 19. märtsil - 1553,1.

Kolmandal kohal on nakatumisnäitajaga 1210,4 Ungari. Arvestades, et Eesti nakatumisnäitaja on liikumas alla ja Ungari oma üles, on päevade küsimus, mil Eesti veel edetabelis allapoole langeb.

Meie naabritest on Rootsi nakatumisnäit 668,3, Lätil 384,3, Leedul 320,4 ja Soomel 164,1. Neist Leedu oli eelmise aasta detsembri teises pooles samuti mõneks ajaks Euroopa kõrgeima nakatumisnäitajaga riik.

Samas avaldatud koroonasurmade suhtarvult 100 000 elaniku kohta on Eesti Euroopas üheksandal kohal. Esikolmikus on Ungari, Bosnia ja Hertsegoviina ning Tšehhi.