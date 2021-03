Ida-Viru keskhaigla on üle-eestilise insuldiravi parendamise projekti üks osalistest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Projekti käigus selgus, et paljude haigete omastel pole nutiseadmeid. See aga oleks takistanud digitaalse toe testimist. Probleemile lahendust otsides leidis haigla ettevõtte, kes oli nõus vajalikud tahvelarvutid kinkima.

"Need tahvelarvutid lähevad insuldipatsientide lähedaste kasutusse pooleks aastaks, selleks perioodiks kui insuldipatsiendid saavad haiglast koju. Selles arvutis saab olema rakendus, mis aitab lähedasel toime tulla patsiendi insuldijärgsete probleemidega," selgitas Ida-Virumaa keskhaigla insuldiprojekti kliiniline juht Katrin Põld.

"Meile oli selline projekt esmakordne. Õnneks ei tekkinud juhtkonnas kordagi küsimust "miks?" või "kas?". Kuna me kõik oleme praegu sellises olukorras, kus arstiabi on ülioluline, siis olid kõikidel kohe käed püsti, et anname, sest meile oli see projekt väga positiivne," ütles Primendi partner Rene Kaalo.