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Ukraina droonid süütasid tehased Venemaal Toljatis ja Taganrogis

Välismaa
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Tulekahju Taganrogis Venemaal laupäeval
Tulekahju Taganrogis Venemaal laupäeval Autor/allikas: kuvatõmmis X-ist
Välismaa

Ukraina väed andsid laupäeval löögi Venemaa linnades Toljatis ja Taganrogis asuvatele tööstusobjektidele, teatasid Vene Telegrami meediakanalid.

Oluline 12. septembril kell 11.30:

Põlengud Venemaal Toljatis ja Taganrogis

Telegrami seirekanalite ExileNova+ ja Supernova+ andmetel tabasid Ukraina kaugmaa droonid Samara oblastis Toljatis asuvat kummitootmisettevõtet. "Venemaa Motownina" tuntud Toljatti asub umbes 900 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist ja on koduks Venemaa suurimale riiklikule autotootjale AvtoVAZ.

Toljatti elanike tehtud kaadrid näitavad väidetavalt Ukraina droonide lendamist linna kohal põleva hoonega, mis paiskab suitsu. Paistab, et teised videod näitavad allatulistatud drooni põhjustatud kahjustusi elumajale, teatas Supernova+.

Varem tabasid Ukraina droonid Toljatis kummitehast 12. juunil. Ukraina kindralstaap kinnitas rünnakut, aga ka kahju tehasele, mille toodangut kasutatakse "taktikaliste ja ballistiliste rakettide jaoks mõeldud tahke raketikütuse edasisel tootmisel".

Venemaa edelaosas Rostovi oblastis Taganrogis tabasid Ukraina droonid väidetavalt ka autotootmisettevõtet. Aasovi mere rannikul asuv linn on umbes 40 kilomeetrit Ukraina piirist idas.

Taganrogi elanike kaadrid näitavad Supernova+ andmetel suuri tulekahjusid linna lähedal asuvalt lennuväljalt ja taevasse tõusid suitsusambad.

Vene sõjavang, kes pääses Venemaale Vene-Ukraina vangidevahetuse käigus 19. augustil. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Kirill Kallinikov

Ukrainas on elu kaotanud pool miljonit Vene sõdurit

Briti luure teatas reedel, et Moskva täiemahulises sõjas Ukraina vastu on seni hukkunud hinnanguliselt 500 000 Vene sõdurit.

Sky News vahendas, et Ühendkuningriigi relvajõudude juht Sir Rich Knighton tõi ajakirjanikele antud avalduses välja andmed Vene vägede kaotuste kohta.

"Minu hinnangul illustreerivad need arvud selgelt inimelude asjatut raiskamist – seda nii vähese edu nimel ja president Vladimir Putini niivõrd ebaseadusliku eesmärgi nimel," ütles Knighton.

Knightoni sõnul langes suurem osa Venemaa kaotustest ajavahemikku alates 2023. aasta jaanuarist. Selle aja jooksul vallutas Venemaa vaid kaks protsenti Ukraina territooriumist.

Ühendkuningriigi luure-, küber- ja julgeolekuagentuuri juht Anne Keast-Butler on varem öelnud, et uus luureinfo näitas, et mai lõpuks oli sõjas hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit.

Knighton märkis, et Vene vägede kogukaotuste – mis hõlmavad hukkunuid, haavatuid ja teadmata kadunuid – arvuks alates 2022. aasta veebruarist hinnatakse 1,5 miljonit, mis ühtib Ukraina hinnangutega.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 11. septembril, et Vene vägede kogukaotused (hukkunud, haavatud ja teadmata kadunud) ületavad alates täiemahulise sissetungi algusest 1,5 miljoni piiri. See arv sisaldab 1490 kaotust, mida Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul.

Kremli inimkaotused Ukrainas ületavad nüüd Vene ja Nõukogude vägede kogukaotusi kõigis sõdades ja relvakonfliktides, mida peeti 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi alguses, teatas peastaap.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

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