Immunoloog: vaktsineerimine on ka koroonat põdenutele kasulik

Peterson rääkis "Ringvaates", et koroonaviirust põdenud inimesed ei peaks kõik minema end antikehade sisalduse suhtes testima. Küll aga soovitab ta neil end siiski vähemalt ühe doosiga vaktsineerida, et tagada pikaajaline antikehade olemasolu.

"Võib-olla mitte esimeses järjekorras, sest nad pole kõige ohtlikumas sisus, aga hiljem, siis kui on vaktsiine rohkem, tasub end üle vaktsineerida," sõnas ta ja lisas, et koroonaviiruse läbipõdemise järel tekkinud antikehade tase organismis sõltub haiguse kulu raskusest.

"Võib olla nii, et antikehade tasemed lähevad väga kõrgeks, aga kui haigus väga raske ei olnud, siis nad jäävad sageli madalaks ja võib-olla sellest ei piisa hilisemaks kaitseks. Selles mõttes üle vaktsineerimine oleks igati kasulik," rääkis immunoloog.

Peterson tõdes, et kuna vaktsineerimised on riikides alles paar kuud kestnud, siis täpseid andmeid selle kohta, kui kauaks sellega saadud antikehad inimest koroonaviiruse vastu kaitsevad, ei ole. Ta ütles, et pärast kaht vaktsiinidoosi on antikehade tase organismis keskmiselt 20 000 ühikut milliliitri kohta.

"Usun, et kui inimene on kaks korda vaktsineeritud ja antikehade tase on kümnetes tuhandetes, siis need kestavad aastaid ja ka kümneid aastaid," lisas ta.

"Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla ja toimetaja Teet Teder, kes põdesid koroonaviirust mullu septembri keskpaigas, uurisid, milline on nende organismis antikehade tase.

Sel nädalal tehtud testi järgi oli Hermakülal antikehi 52,9 AU/ml, Tedrel 235,2 AU/ml.

Peterson ütles, et 50 on alumine piir, mis võiks uuesti nakatumise eest kaitsta. "Aga kui minna ja vaktsineerida ennast, siis tõenäoliselt see number tõuseb 1000 juurde esimese doosiga. Kui kaks doosi, siis tõuseb võib-olla kümnetesse tuhandetesse," lisas ta.

See, kas Hermaküla ja Teder võivad uuesti koroonaviirusesse nakatuda, sõltub sellest, kui palju viirust nende organismi satub. "Kui suur doos, siis võib-olla nad isegi paar päeva põeksid, aga selge, et see haigus jääb iseenesest väga lühiajaliseks," ütles ta.